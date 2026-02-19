Jornada negra en el circuito de Sakhir. El AMR26 de Alonso se detuvo por un fallo en la unidad de potencia durante la sesión de tarde, dejando al piloto español «a ciegas» de cara al inicio del Mundial en Australia.

Lo que parecía una jornada de redención se ha tornado en un nuevo episodio de frustración para Fernando Alonso y el equipo Aston Martin. Tras una mañana productiva en la que el asturiano logró completar 40 vueltas sin contratiempos, el monoplaza volvió a fallar este jueves 19 de febrero, confirmando las peores sospechas sobre la fiabilidad del nuevo diseño para 2026.

El incidente ocurrió durante la sesión vespertina, cuando Alonso se encontraba en mitad de una simulación de carrera. Al llegar a la curva 4, el coche empezó a comportarse de forma errática, obligando al piloto a reducir la velocidad hasta quedar totalmente detenido en la pista.

Los detalles del fallo mecánico

Aunque la escudería británica ha intentado calmar las aguas, la realidad técnica apunta a un problema profundo. Según el comunicado oficial de Aston Martin:

«Hemos advertido un problema en la unidad de potencia y hemos decidido parar por precaución y llevar el coche a boxes».

Sin embargo, los testigos en el circuito señalaron que el sonido del monoplaza antes de detenerse sugería fallos que podrían ir desde la transmisión hasta el sistema de baterías. Tras completar solo 28 vueltas por la tarde, Alonso se vio obligado a abandonar el coche y regresar al pit lane a pie, con un gesto de evidente desolación bajo el casco.

Un balance preocupante de cara a Australia

Los números de estos test de pretemporada son demoledores para las aspiraciones de Alonso en este inicio de 2026:

Vueltas totales del jueves: 68 (40 por la mañana, 28 por la tarde).

68 (40 por la mañana, 28 por la tarde). Mejor tiempo: 1:37.472.

1:37.472. Distancia con la cabeza: Más de 4 segundos.

Con estos registros, el equipo llega en una posición crítica al Gran Premio de Australia, que se celebrará en Melbourne del 6 al 8 de marzo. La falta de kilometraje y la evidente fragilidad del motor dejan al piloto español en una situación de desventaja competitiva extrema frente a unos rivales que ya ruedan en tiempos mucho más sólidos.

El pesimismo se instala en Sakhir

La imagen de Alonso regresando andando a boxes resume el sentir de una escudería que parece haber perdido el rumbo técnico en la transición hacia la nueva reglamentación. Sin tiempo para grandes cambios antes de que los coches embarquen hacia Melbourne, la gran incógnita es si Aston Martin podrá solucionar estos problemas de fiabilidad en apenas dos semanas o si la temporada 2026 nace ya sentenciada para el bicampeón mundial.