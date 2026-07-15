La prensa internacional coincide de forma unánime en el dominio absoluto del equipo de Luis de la Fuente, que sella su billete a la final de Nueva York con un inapelable 0-2 y deja a los galos sumidos en el «desastre».

Dieciséis años después de tocar el cielo en Johannesburgo, la selección española volverá a pelear por la gloria eterna. El inapelable 0-2 infligido a Francia en Dallas no solo metió a La Roja en la gran final del Mundial 2026, sino que desató una oleada de elogios en los medios de comunicación más prestigiosos de todo el mundo, rendidos a la superioridad del bloque de Luis de la Fuente.

La derrota dolió especialmente en el país vecino, ya que se produjo precisamente el 14 de julio, el día de la fiesta nacional francesa, y significó el fin de la era de Didier Deschamps en el banquillo de Les Bleus.

Las portadas de la prensa internacional

La exhibición de la campeona de Europa acaparó las principales cabeceras deportivas y generalistas del planeta, dejando claro que España es la rival a batir el próximo domingo en Nueva York:

Francia: Autocrítica y dolor

L’Équipe: Con el contundente titular «Estrella fugaz» acompañado de una imagen de Kylian Mbappé, el diario de referencia galo calificó el partido como «el desastre en Dallas». Admitieron que su selección fue «asfixiada en todos los aspectos del juego» ante una «impresionante selección española».

Inglaterra: Expectación ante una posible revancha

Daily Mirror: Tituló con un enérgico «¡Viva España!» y advirtió de que, si los de Thomas Tuchel superan a Argentina, Nueva York acogerá una reedición y posible revancha de la final de la Eurocopa 2024.

Tituló con un enérgico y advirtió de que, si los de Thomas Tuchel superan a Argentina, Nueva York acogerá una reedición y posible revancha de la final de la Eurocopa 2024. Daily Mail: Destacó que los españoles «ganaron cómodamente» y ya esperan rival en el duelo definitivo.

Portugal e Italia: Rendidos a la pizarra de De la Fuente

A Bola (Portugal): Ilustró la amarga coincidencia de la fecha patria francesa con un gráfico “El día de Francia, sólo se oyeron ‘olés’” , añadiendo que «Luis de la Fuente orquestó con maestría una estrategia impecable que neutralizó a Mbappé, Dembélé y compañía».

Ilustró la amarga coincidencia de la fecha patria francesa con un gráfico , añadiendo que «Luis de la Fuente orquestó con maestría una estrategia impecable que neutralizó a Mbappé, Dembélé y compañía». Tuttosport (Italia): Destacó las «lágrimas azules» de una Francia enviada a casa tras recibir una auténtica «lección de fútbol».

Estados Unidos y Sudamérica: El regreso del campeón de 2010

The Washington Post (EE. UU.): Celebró el regreso de La Roja a una final mundialista por primera vez desde el histórico año 2010. Por su parte, The Athletic abrió el debate definitivo de cara a la cita de Nueva York: ¿Fue siempre España la gran favorita de este torneo?

Celebró el regreso de La Roja a una final mundialista por primera vez desde el histórico año 2010. Por su parte, abrió el debate definitivo de cara a la cita de Nueva York: ¿Fue siempre España la gran favorita de este torneo? Olé (Argentina): Con la mirada puesta en su propia semifinal, el medio argentino elogió cómo España «paró a la máquina de Francia con clase mundial».

Con la mirada puesta en su propia semifinal, el medio argentino elogió cómo España «paró a la máquina de Francia con clase mundial». Globo Esporte (Brasil): Calificó a España como una «finalista de olé» que camina con paso firme y dominador hacia su ansiado bicampeonato.

Con el reconocimiento unánime del fútbol mundial, España ya descansa en su hotel de concentración, esperando rival y con la confianza de quien sabe que está a solo 90 minutos de bordar la segunda estrella en su camiseta.