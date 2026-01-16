El sector turístico español cerró 2025 con un récord histórico de empleo, según los últimos datos de afiliación de Turespaña. En diciembre, el número de trabajadores afiliados a actividades turísticas alcanzó los 2.752.942, lo que representa un incremento del 2,4% respecto al mismo mes del año anterior. Este dato confirma la tendencia de crecimiento interanual del empleo turístico, que se mantiene desde junio de 2021.

En términos absolutos, el sector sumó 64.334 nuevos afiliados en el último mes del año, destacando especialmente la hostelería, con un aumento de 27.602 trabajadores (9.028 en alojamiento y 18.574 en servicios de comidas y bebidas). Las agencias de viajes y operadores turísticos incorporaron 1.038 nuevos trabajadores, mientras que otras actividades turísticas aumentaron en 35.694 afiliados.

Crecen los asalariados y autónomos

La cifra de asalariados, que representa el 81,7% del total del empleo turístico, aumentó un 2,7% en diciembre, con incrementos en todas las ramas: hostelería (+1,9%) y agencias de viajes/operadores turísticos (+1,3%). Dentro de la hostelería, los servicios de alojamiento crecieron un 2,8% y los de comidas y bebidas un 1,7%.

Por su parte, el empleo autónomo, que supone el 18,3% del total, aumentó un 0,8%. En hostelería se incrementó un 0,3% y en agencias de viajes un 2,2%. En conjunto, hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos, que concentran el 66% del empleo turístico, registraron un aumento interanual del 1,6%.

Comunidad Valenciana lidera en crecimiento relativo

El empleo turístico creció en casi todas las comunidades autónomas en diciembre, excepto en Extremadura. En cifras absolutas, Andalucía fue la región que sumó más trabajadores, mientras que la Comunidad Valenciana lideró en crecimiento relativo, con un aumento del 3,4%.

En relación con el total del mercado laboral español, el empleo turístico representa un 12,7% de los afiliados a la Seguridad Social, consolidando al sector como un motor clave de la economía y del empleo nacional.