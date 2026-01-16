El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha lamentado profundamente el fallecimiento del doctor Andrés María del Río López del Amo, médico ceutí cuya trayectoria profesional y humana dejó una huella imborrable en la ciudad. Su dedicación, compromiso y cercanía con compañeros, pacientes y amigos lo convirtieron en una figura muy respetada y querida en Ceuta.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, el doctor del Río desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito público, desempeñando durante años su labor en el Centro de Salud de Otero hasta su jubilación hace seis años. Inició su trayectoria en la ya desaparecida Clínica de Los Ángeles, formando parte de una generación de médicos que contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la sanidad en la ciudad. Además, colaboró como médico forense en los juzgados y trabajó en los antiguos cupos APD, integrándose en 1991 en el modelo de Atención Primaria, donde continuó ejerciendo hasta su retiro.

Más allá de su vocación médica, Andrés María del Río López del Amo era una persona de múltiples inquietudes y destacado talento artístico. Dirigió la Asociación Coral de Ceuta Andrés María del Río López del Amo hasta 2011, era un apasionado de la fotografía y pionero en Ceuta en el pilotaje de drones.

Apasionado viajero y motero, organizó durante más de 25 años viajes de aventura y navegación por Marruecos con el grupo “Los Búhos”, creando vínculos de amistad duraderos entre sus participantes. Su capacidad para unir a las personas se reflejaba también en el ámbito familiar y social, congregando en numerosas ocasiones a más de un centenar de familiares y amigos.

El COMCE expresa su más sentido pésame a familiares, amigos y compañeros, y rinde homenaje a una figura que encarna los valores de la medicina con vocación, humanidad y compromiso con la sociedad ceutí.

Descanse en paz.