El ser humano está a punto de romper una pausa de más de medio siglo en la exploración del espacio profundo. La NASA ha confirmado que el próximo 7 de febrero de 2026 se abrirá la ventana de lanzamiento de Artemis II, la misión más ambiciosa y arriesgada de este siglo, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna 54 años después del fin del programa Apolo.

Un viaje de diez días hacia lo desconocido

La misión Artemis II no es solo un vuelo de prueba; es la confirmación de que la tecnología actual permite soñar con una presencia humana permanente fuera de la Tierra. A bordo de la cápsula Orión, impulsada por el gigantesco cohete SLS, viajarán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

El plan de vuelo contempla una travesía de diez días. Tras despegar desde la histórica rampa 39B en Florida, la nave realizará una maniobra de «regreso libre»: utilizará la propia gravedad de la Luna para rodearla a unos 7.400 kilómetros de su superficie y ser catapultada de vuelta hacia nuestro planeta sin necesidad de encender motores adicionales para el retorno.

El reto de la reentrada: 40.000 kilómetros por hora

Aunque la misión no contempla un alunizaje, el riesgo es extremo. El momento crítico llegará durante la vuelta, cuando la cápsula Orión impacte contra la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.000 km/h. La seguridad de los cuatro tripulantes dependerá de un escudo térmico mejorado tras los datos obtenidos en la misión no tripulada de 2022, diseñado para soportar temperaturas extremas antes de amerizar en el Océano Pacífico.

El camino hacia la colonización lunar

Este hito es el paso previo indispensable para Artemis III, la misión que en 2027 pretende poner, por fin, a la primera mujer y al primer hombre afroamericano sobre el regolito lunar. El objetivo final del programa Artemis no es simplemente repetir las hazañas de los años 70, sino construir la estación espacial Gateway en la órbita lunar para que el ser humano aprenda a habitar el espacio y, eventualmente, utilice la Luna como trampolín hacia Marte.