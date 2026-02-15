Semana decisiva para el espacio a la izquierda del PSOE. Mientras Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns ultiman su relanzamiento para el próximo sábado, el portavoz de ERC inicia una gira paralela que agita las jerarquías internas, especialmente en el partido de Mónica García.

El tablero político de la izquierda alternativa entra en una fase de ebullición. Tras meses de discreción, las formaciones que integraron la coalición original de 2023 preparan un acto de relanzamiento este sábado en Madrid. El objetivo es ambicioso: dar por cerrada la etapa del proyecto actual —cuya marca se considera «quemada»— y asentar las bases de una nueva alianza que reúna a IU, Más Madrid y los Comuns bajo una estructura más equilibrada. Sin embargo, este proceso de «desentumecimiento» se ve condicionado por dos factores críticos: la incógnita sobre el liderazgo de Yolanda Díaz y la irrupción de Gabriel Rufián.

El órdago de Rufián y la grieta en Más Madrid

El miércoles se producirá el primer movimiento sísmico. Gabriel Rufián inicia una gira para proponer una gran confederación de fuerzas progresistas y plurinacionales. Lo hará acompañado de Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, un gesto que supone un desafío directo a la dirección de Mónica García.

Delgado, que ha ganado peso mediático y se perfila como alternativa interna, utiliza este acercamiento al portavoz de ERC para ganar autonomía, profundizando en una brecha que amenaza la cohesión del partido madrileño en plena negociación estatal. Aunque los partidos de la órbita de Sumar ven la propuesta de Rufián como algo complementario y duden de que cristalice en una candidatura real, su capacidad para «agitar el avispero» es ya una realidad.

El elefante en la habitación: ¿Quién liderará?

Pese al despliegue del sábado, el bloque evita abordar públicamente la cuestión sucesoria. La situación de Yolanda Díaz es hoy muy distinta a la de 2023:

• Silencio deliberado: La vicepresidenta mantiene un perfil bajo y no ha confirmado su asistencia al acto del sábado. Su entorno asegura que tomará una decisión «pronto».

• División de apoyos: Solo Movimiento Sumar mantiene un respaldo ciego a su figura. Antonio Maíllo (IU) ha sido el más tajante al reclamar una «renovación de liderazgos», mientras que Comuns y Más Madrid mantienen una postura de prudencia sin cerrar puertas.

• Falta de relevo claro: Aunque nombres como el de Pablo Bustinduy generan consenso por su gestión ministerial, el propio ministro se ha descartado repetidamente para el liderazgo electoral.

¿Hacia unas primarias?

Ante la falta de una candidatura natural incontestable, la herramienta de las primarias cobra fuerza, especialmente impulsada por IU. No obstante, en el núcleo de Movimiento Sumar existe el temor de que una votación abierta solo sirva para visibilizar las fracturas internas y debilitar aún más la imagen de Díaz si decide presentarse.

El acto del sábado renovará los «votos» de unidad, pero dejará en el aire el nombre de la nueva marca y, sobre todo, el rostro que encabezará el cartel en las próximas generales, en un escenario donde el reencuentro con Podemos parece, a día de hoy, una quimera.