El sorteo de este sábado 14 de febrero de 2026, día de San Valentín, termina sin acertantes de categoría especial, elevando la cifra del premio acumulado a la mayor de toda la historia del juego. Seis boletos de segunda categoría han sido agraciados con más de 43.000 euros cada uno.

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado ha vuelto a quedar desierto en su máxima categoría, lo que ha provocado un hito en la historia de las loterías en España. Al no existir boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), el bote acumulado para el próximo sorteo del lunes 16 de febrero asciende a la cifra récord de 104 millones de euros.

Esta cantidad supera el anterior máximo histórico de la Primitiva, que se remontaba a octubre de 2015, cuando un único acertante en Barcelona se llevó un premio de 101,7 millones de euros.

Resultados y reparto de premios del 14 de febrero

La combinación ganadora del sorteo de este sábado ha sido la siguiente:

10, 12, 15, 19, 29 y 47

• Complementario: 2

• Reintegro: 5

• Joker: 1 319 069

Aunque el gran bote sigue buscando dueño, la fortuna ha sonreído a seis acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario). Cada uno de estos afortunados percibirá un premio de 43.174,49 euros. Los boletos ganadores han sido validados en los siguientes puntos de venta:

• Villajoyosa (Alicante): C.C. El Barranquet, 1.

• Gran Alacant (Alicante): C.C. Gran Alacant, Finlandia, 17.

• Turís (Valencia): Calle Cura Don Fernando, 30.

• Málaga: Calle Duque de Rivas, 2.

• San Lorenzo de El Escorial (Madrid): Calle Las Fraguas, 7.

• O Pereiro de Aguiar (Ourense): Plaza del Ayuntamiento (Despacho Receptor nº 56.030).

Próxima cita con la historia

Loterías y Apuestas del Estado pone en juego el lunes una cifra que ha despertado una enorme expectación en las administraciones de todo el país. Al celebrarse tres sorteos semanales (lunes, jueves y sábados), la rapidez con la que el bote ha escalado en las últimas semanas ha convertido este sorteo de febrero en una cita sin precedentes para los aficionados al azar.