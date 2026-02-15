Contundente victoria por 4-1 del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu. Un estelar Vinícius Júnior, autor de un doblete de penalti, lideró a los de Álvaro Arbeloa para arrebatarle el liderato al FC Barcelona antes de su duelo frente al Benfica en Champions.

El Real Madrid ha despejado todas las dudas acumuladas en las últimas jornadas con una actuación coral y autoritaria frente a una Real Sociedad que llegaba en estado de gracia. Bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, que tomó las riendas del equipo en enero tras el cese de Xabi Alonso, el equipo merengue firmó su octava victoria consecutiva en el campeonato doméstico, sumando 60 puntos para situarse provisionalmente en lo más alto de la tabla.

Vinícius asume el mando ante la ausencia de Mbappé

Con Kylian Mbappé fuera de la convocatoria por molestias físicas, el peso del ataque recayó sobre Vinícius Júnior, quien respondió con una exhibición de desborde y efectividad. El brasileño forzó y transformó dos penas máximas que acabaron con cualquier esperanza de remontada del equipo de Matarazzo.

La noche comenzó de cara para los blancos gracias a un centro preciso de Trent Alexander-Arnold que el canterano Gonzalo García remató con sutileza para batir a Remiro. Sin embargo, el joven central Huijsen cometió un error de cálculo al derribar a Yángel Herrera en el área, permitiendo a Mikel Oyarzabal igualar el encuentro desde los once metros. La alegría donostiarra duró poco: apenas tres minutos después, Vinícius inventaba la jugada del segundo penalti para devolver la ventaja al Madrid.

Sentencia antes y después del descanso

Antes de que terminara la primera mitad, Fede Valverde puso en pie al Bernabéu con un potente disparo desde la frontal del área tras un gran cambio de orientación de Trent. La sentencia definitiva llegó nada más arrancar el segundo tiempo, con un nuevo penalti transformado por Vinícius tras una internada por banda izquierda que volvió loco a la zaga txuri-urdin.

El Real Madrid, con un centro del campo dominante liderado por Camavinga y Tchouaméni, controló el ritmo del partido a su antojo, permitiéndose incluso guardar fuerzas en el tramo final. La Real Sociedad intentó maquillar el resultado, pero se topó con un Courtois sobrio y una defensa liderada por el retornado Rüdiger.

Clasificación y futuro inmediato

Con este triunfo, el Real Madrid duerme como líder de LaLiga con un punto de ventaja sobre el FC Barcelona (59 puntos), a la espera de lo que hagan los culés este lunes en su visita al Girona en Montilivi.

El calendario no da tregua para los blancos, que el próximo martes 17 de febrero viajarán a Lisboa para enfrentarse al Benfica en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, en lo que supondrá el reencuentro de Arbeloa con un viejo conocido del madridismo: José Mourinho.