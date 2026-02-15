El Palacio de Deportes José María Martín Carpena cuelga el cartel de «no hay billetes» para recibir al líder de la Liga Endesa este domingo 15 de febrero. Un duelo de máxima exigencia que servirá como ensayo general para la inminente Copa del Rey y que supone el regreso de Sergio Scariolo a la que fue su casa.

El Unicaja de Málaga (5º clasificado) llega en un momento dulce en la competición nacional tras encadenar cinco victorias consecutivas. Sin embargo, tendrá enfrente al «martillo pilón» de la temporada: un Real Madrid que domina con puño de hierro la clasificación con un espectacular balance de 17-2. La intensidad está asegurada en lo que será el primero de los dos enfrentamientos que ambos equipos protagonizarán en menos de una semana.

Horario: ¿A qué hora empieza el Unicaja – Real Madrid?

El encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa 2025/26 se disputará este domingo 15 de febrero a las 19:00 horas (horario peninsular español).

Televisión y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

El choque podrá seguirse en España a través de múltiples plataformas:

DAZN: El encuentro se emitirá de forma principal en la plataforma DAZN (se requiere el plan de Baloncesto o el plan Victoria).

El encuentro se emitirá de forma principal en la plataforma (se requiere el plan de Baloncesto o el plan Victoria). Movistar Plus+: Disponible para aquellos clientes con el paquete Deportes Total (canal DAZN Baloncesto).

Disponible para aquellos clientes con el paquete (canal DAZN Baloncesto). Orange TV: Los abonados con el paquete de Fútbol también podrán acceder a los canales de DAZN que emiten la Liga Endesa.

Los abonados con el paquete de también podrán acceder a los canales de DAZN que emiten la Liga Endesa. Radio: Si no puedes verlo, el partido será narrado íntegramente en la sintonía nacional de Radio MARCA (Marcador).

Las claves del encuentro