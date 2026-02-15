El precio medio de la electricidad cae hasta los 1,55 euros/MWh en una jornada marcada por un extenso valle de precios negativos. Los consumidores con tarifa regulada dispondrán de nueve horas consecutivas con el coste de la energía por debajo de cero.

Tras los registros mínimos alcanzados durante el día de ayer, la jornada de este domingo 15 de febrero consolida la tendencia a la baja en el mercado eléctrico. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio de la luz se situará en 1,55 euros por megavatio hora (MWh). Este descenso, fruto de la alta generación de fuentes renovables en la subasta mayorista, sitúa al domingo como uno de los días más económicos de 2026 para el bolsillo de los consumidores.

Es importante recordar que estos valores se refieren al precio de la energía en el mercado mayorista. Para calcular el total de la factura eléctrica, los usuarios deberán sumar los peajes, cargos e impuestos correspondientes, aunque el impacto del coste del MWh será prácticamente nulo durante gran parte del día.

El gran valle: nueve horas de precios negativos

El aspecto más relevante de este domingo es el prolongado «valle» de precios que comenzará a media mañana. Desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, el precio del MWh se mantendrá en terreno negativo de forma ininterrumpida.

El tramo más económico de la jornada se registrará entre las 15:00 y las 16:00 horas, cuando el precio alcanzará su suelo en los -2,41 euros/MWh. Otros momentos de gran ahorro se concentrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los -2,10 y los -2,20 euros. Este escenario ofrece una oportunidad de oro para utilizar electrodomésticos de gran consumo, como la lavadora, el lavavajillas o el horno, con un coste de energía mínimo.

El pico de la tarde: cuándo sube el recibo

A pesar de la tregua generalizada, los precios comenzarán a remontar con la puesta de sol. A partir de las 18:00 horas, la curva abandonará los valores negativos para situarse en los 2,09 euros. El encarecimiento más pronunciado se producirá entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que se alcanzará el máximo diario de 12,50 euros/MWh.

Aunque este pico es significativamente más bajo que en semanas anteriores, evitar el consumo intensivo entre las 19:00 y las 22:00 horas (donde el precio fluctuará entre los 10 y 12 euros) permitirá optimizar al máximo el ahorro acumulado durante el resto de la jornada dominical.