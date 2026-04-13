La ciudad autónoma se desmarca de la estadística nacional y se posiciona como referente en seguridad vial tras cerrar los primeros tres meses del año sin víctimas mortales.

Ceuta ha alcanzado una meta ejemplar en materia de convivencia ciudadana y seguridad. Según la información publicada por El Pueblo de Ceuta, la ciudad ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un balance de cero fallecidos por accidentes de tráfico, un dato que refleja el compromiso de los conductores y la efectividad de las medidas de vigilancia actuales.

Una excepción positiva en el mapa nacional

Mientras que el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) señala que en el resto de España 196 personas han perdido la vida en las carreteras en este mismo periodo, Ceuta ha logrado mantener su casillero de mortalidad a cero. Este resultado sitúa a la ciudad entre los territorios con mejores indicadores de seguridad vial de todo el país.

El director de la DGT, Pere Navarro, ha puesto en valor el comportamiento de los usuarios, señalando que la prudencia y el respeto a las normas son los pilares que han permitido alcanzar esta cifra histórica, especialmente en una zona con las particularidades geográficas y de movilidad de Ceuta.

El reto de los usuarios vulnerables

A pesar del éxito local, las autoridades no bajan la guardia. El informe de Tráfico destaca que, a nivel nacional, casi la mitad de las víctimas pertenecen a grupos vulnerables:

Peatones

Ciclistas

Motoristas

En Ceuta, la combinación de campañas de concienciación y una mayor responsabilidad al volante ha servido de escudo para estos colectivos, evitando tragedias en las vías urbanas e interurbanas durante estos primeros 90 días del año.

Objetivo: Mantener la tendencia

Desde las instituciones recuerdan que el «objetivo cero» no es una meta final, sino un trabajo diario. El éxito de este primer trimestre es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la administración y la ciudadanía, que ha demostrado que una movilidad segura y sin víctimas es posible mediante la prevención y la vigilancia constante.

Con este balance impecable, Ceuta inicia el segundo trimestre del año con el desafío de prolongar esta racha de seguridad y seguir salvando vidas en el asfalto.