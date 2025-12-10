La alarma ha saltado en el Alfonso Murube. Marcos Fernández, una de las grandes sensaciones del Ceuta y uno de los nombres propios de la Liga Hypermotion, se ha convertido en objetivo de varios clubes europeos de cara al mercado invernal, según informó el especialista en fichajes Fabrizio Romano.

El delantero, cedido por el Espanyol, ha firmado un arranque de temporada notable, con 5 goles y un rendimiento que ha llamado la atención más allá de España. Su cláusula de rescisión, fijada en dos millones de euros, se presenta como una cifra asumible para equipos con mayor músculo económico, algo que aumenta todavía más el interés alrededor del jugador de 22 años.

Fuentes consultadas por AS señalan que, en caso de una venta durante la ventana de enero, el Ceuta percibiría un porcentaje del traspaso, una protección pactada ante la posible explosión del futbolista, que ya se está cumpliendo. Fernández firmó el pasado verano por el Espanyol para las próximas tres temporadas tras su paso por la cantera del Betis, donde José Juan Romero —actual técnico del Ceuta— llegó a describirlo recientemente como “el mejor delantero de la categoría”.

Un Ceuta en alerta y en plena búsqueda de alternativas

Ante este escenario, la dirección deportiva del Ceuta, liderada por Edu Villegas, ha intensificado la búsqueda de delanteros. Ya era una prioridad por el bajo rendimiento de los fichajes estivales, Juanto Ortuño y Manu Vallejo, pero la posible marcha de Marcos obliga a acelerar.

El club trabaja con especial atención en el mercado de Primera RFEF, uno de sus territorios habituales para detectar talento. La intención es anticiparse a cualquier movimiento y no quedarse sin margen si el jugador decide dar el salto. Marcos Fernández es pieza clave en el esquema de José Juan Romero: titular indiscutible, líder ofensivo y un delantero moderno que aporta mucho más que goles gracias a su movilidad y trabajo sin balón.

El Espanyol, ante una decisión estratégica

Mientras su nombre suena con fuerza en Europa, queda por ver cuál será la postura del Espanyol. El club catalán podría buscar retenerlo con una renovación que aumente su cláusula o aprovechar la oportunidad de negocio que supondría ingresar dos millones por un futbolista que llegó gratis el pasado verano.

El mercado se acerca y el Ceuta se prepara para todas las opciones. La continuidad de Marcos Fernández es hoy una incógnita… pero su impacto en la categoría ya es una realidad.