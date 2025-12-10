El Partido Popular (PP) en el Congreso ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Gobierno la creación de un sistema único de bonificaciones en las autopistas nacionales, incluyendo las de Castilla y León (AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71). Además, el diputado Héctor Palencia ha acusado al ministro Óscar Puente de ocultar documentación sobre un posible acuerdo que extendería el peaje hasta 2036, y ha retado al PSOE a apoyar la medida.

El portavoz del PP en la Comisión de Transportes, Héctor Palencia, ha presentado una iniciativa que será debatida mañana jueves 11 de diciembre, centrada en la discriminación que sufren los usuarios de peaje en Castilla y León.

La PNL y la exigencia de bonificaciones

La Proposición No de Ley insta al Gobierno de España a establecer un sistema único de bonificación para las autopistas nacionales en todo el territorio. Además, pide que estos descuentos sean compatibles con los ya existentes y con cualquier bonificación que aplique la Junta de Castilla y León.

Palencia lamentó que «los abulenses en particular y los castellanoleoneses en general continúan siendo discriminados frente a otros territorios de España, donde las autopistas han sido liberalizadas o sus usuarios, ampliamente bonificados».

Acusación de ocultación y ampliación del peaje hasta 2036

El diputado centró sus críticas en las autopistas que conectan Ávila y Segovia con Madrid, cuyos peajes, que debían finalizar en noviembre de 2024, fueron ampliados por el Gobierno de Sánchez hasta 2029.

El portavoz popular ha ido un paso más allá, sugiriendo que la fecha de finalización podría ser mucho más tardía. Sostiene que existe un acuerdo previo del Gobierno de Zapatero con la Unión Europea (UE) para implementar un nuevo peaje de siete años, lo que mantendría las barreras hasta noviembre de 2036.

«2029 tampoco parece que vaya a ser la fecha de levantamiento definitivo de barreras… una información que Óscar Puente no puede ocultar más tiempo», ha declarado Héctor Palencia.

Reto al PSOE y reprobación implícita

El PP ha retado públicamente al diputado socialista abulense, Manuel Arribas, a debatir y apoyar la PNL en el Congreso. Palencia recordó que Arribas negó «rotunda y públicamente» la existencia del acuerdo Zapatero-UE el pasado 12 de septiembre, calificándolo de «bulo».

El portavoz popular destacó que tanto la Comisión Europea como el Defensor del Pueblo «han confirmado la existencia de ese acuerdo y el compromiso del Gobierno de ZP de ampliar siete años el peaje actual». El PP se pregunta si Arribas mantendrá su negación o si se «esconderán en la defensa de los intereses de los abulenses».

Alineación con la Junta de Castilla y León

El PP de Castilla y León ha respaldado esta postura. Palencia recordó que el Gobierno autonómico ya incluyó una línea de diez millones de euros en su proyecto de Presupuestos de 2026 para la bonificación de los peajes.

Aunque dicho proyecto decayó, el presidente Mañueco se ha comprometido a llevar estas bonificaciones en el programa electoral. Palencia concluyó exigiendo al ministro Puente que «se ponga a trabajar para que los vecinos de Ávila, de Segovia y de toda Castilla y León se puedan acoger a estas bonificaciones».