Luka Modric ya ha pasado por el quirófano. El centrocampista croata del AC Milan fue intervenido con éxito de una fractura en el pómulo izquierdo sufrida durante el partido de Serie A ante la Juventus, una lesión que pone fin a su temporada con el conjunto italiano y que abre ahora una carrera contrarreloj para llegar en condiciones al Mundial 2026.

Modric dice adiós a la temporada con el Milan

El Milan confirmó que la intervención quirúrgica de Modric fue necesaria para tratar una fractura compleja multifragmentaria del hueso cigomático izquierdo. La operación se realizó en la clínica La Madonnina de Milán y, según comunicó el club, fue un “éxito total”.

La lesión se produjo en el encuentro del domingo ante la Juventus, después de un choque cabeza con cabeza con el italiano Manuel Locatelli en la disputa de un balón. Modric quedó visiblemente afectado y tuvo que ser sustituido en la recta final del partido disputado en San Siro.

Con este percance, el Milan da prácticamente por cerrada la temporada del futbolista croata en la Serie A, cuando todavía restan varias jornadas para el final del campeonato. El objetivo pasa ahora por su recuperación física y por llegar a tiempo a la gran cita internacional del verano.

El Mundial 2026, el gran objetivo de Modric

A sus 40 años, Modric tiene marcado en rojo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio. El torneo podría convertirse en su quinta Copa del Mundo con Croacia, tras haber disputado las ediciones de 2006, 2014, 2018 y 2022.

El mensaje del Milan también apunta en esa dirección. El club le deseó una pronta recuperación pensando en la Copa del Mundo, donde Croacia espera contar con su capitán y principal referente.

Según las primeras informaciones, Modric podría estar disponible para el Mundial si la evolución es positiva, incluso con la posibilidad de competir con una máscara protectora si los médicos lo consideran necesario.

Una baja sensible para el Milan

La ausencia de Luka Modric llega en un momento importante para el Milan, que encara el tramo final de la Serie A sin uno de sus jugadores más experimentados. El croata había seguido teniendo un papel relevante en el centro del campo milanista, aportando control, pausa y liderazgo en una temporada exigente.

Aunque el golpe deportivo afecta al cierre del curso del Milan, la prioridad del club y del jugador pasa ahora por completar una recuperación sin riesgos. La fractura facial obliga a extremar las precauciones, especialmente tratándose de una lesión sufrida a pocas semanas de un campeonato del mundo.

Croacia espera a su capitán

La selección croata confía en que Modric pueda liderar de nuevo al equipo en una gran competición. El centrocampista, Balón de Oro en 2018, sigue siendo una figura histórica para su país y uno de los símbolos de la generación que llevó a Croacia a la final del Mundial de Rusia y al tercer puesto en Catar.

El calendario aprieta, pero el éxito de la operación invita al optimismo. Modric se despide de la temporada con el Milan antes de tiempo, pero ya tiene un nuevo reto por delante: recuperarse para estar con Croacia en el Mundial 2026.