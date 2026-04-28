El GP de Miami de Fórmula 1 2026 se disputa del viernes 1 al domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome, en Florida. La cita será la cuarta prueba del Mundial de F1 2026 y llega con formato sprint, por lo que habrá puntos en juego desde el sábado antes de la carrera principal del domingo.

La carrera del Gran Premio de Miami se celebrará el domingo 3 de mayo a las 22:00 horas, horario peninsular español, una menos en Canarias. Los pilotos tendrán que completar 57 vueltas al trazado estadounidense, de 5,41 kilómetros.

Horarios del GP de Miami de F1 2026 en España

El fin de semana de Miami comenzará el viernes con una única sesión de entrenamientos libres y la clasificación sprint. El sábado se disputará la carrera sprint y, posteriormente, la clasificación para el Gran Premio. La carrera principal será el domingo por la noche en España.

Día Sesión Horario peninsular español Viernes 1 de mayo Entrenamientos libres 1 18:00 – 19:30 Viernes 1 de mayo Clasificación sprint 22:30 – 23:14 Sábado 2 de mayo Carrera sprint 18:00 Sábado 2 de mayo Clasificación del GP de Miami 22:00 – 23:00 Domingo 3 de mayo Carrera del GP de Miami 22:00

Dónde ver el GP de Miami de Fórmula 1 por televisión

En España, el GP de Miami de F1 2026 podrá verse en directo a través de DAZN F1. La plataforma tiene los derechos de emisión de la Fórmula 1 en España hasta 2026 y ofrece entrenamientos libres, clasificaciones, carreras sprint y Grandes Premios.

Por tanto, el Gran Premio no se emitirá en abierto de forma general. Para verlo por televisión será necesario contar con una suscripción a DAZN o acceder al canal DAZN F1 mediante los operadores que lo integren en su oferta.

Cómo ver online el GP de Miami en directo

Los aficionados también podrán seguir el GP de Miami en streaming mediante la aplicación de DAZN, disponible en móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes. Desde ahí se podrán ver tanto la carrera principal como el resto de sesiones del fin de semana.

Además, diferentes medios deportivos ofrecerán directos minuto a minuto, crónicas, declaraciones de los pilotos y análisis de lo que ocurra en el Miami International Autodrome.

Miami llega con Kimi Antonelli como líder del Mundial

La Fórmula 1 aterriza en Miami con Kimi Antonelli al frente de la clasificación del Mundial de pilotos. El italiano lidera con 72 puntos, por delante de su compañero en Mercedes, George Russell, que suma 63. Tras ellos aparecen Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari.

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz llega a Miami con dos puntos en la clasificación, mientras que Fernando Alonso todavía no ha puntuado en este inicio de temporada.

Un fin de semana clave con formato sprint

El formato sprint aumenta la exigencia del fin de semana. Los equipos solo disponen de una sesión de entrenamientos antes de afrontar la clasificación sprint del viernes, lo que reduce el margen de prueba y obliga a encontrar rápidamente la puesta a punto adecuada.

La prueba de Miami adquiere además un valor especial tras el parón del campeonato. La Fórmula 1 vuelve a la competición después de varias semanas sin carreras, con Mercedes como referencia del inicio de temporada y con Ferrari, McLaren, Red Bull, Aston Martin y Williams buscando mejorar sensaciones en suelo estadounidense.

Circuito del GP de Miami

El Miami International Autodrome se estrenó en el calendario de Fórmula 1 en 2022. El circuito está situado en el entorno del Hard Rock Stadium y combina zonas rápidas, curvas lentas y largas rectas que favorecen los adelantamientos. Para la carrera del domingo, los pilotos deberán completar 57 vueltas.

La gestión de neumáticos, la tracción en las zonas lentas y la velocidad punta serán factores determinantes en una carrera que suele estar marcada por el calor, la degradación y las posibilidades estratégicas.

Cuándo es la carrera del GP de Miami de F1

La carrera del GP de Miami de F1 2026 será el domingo 3 de mayo a las 22:00 horas en España. Antes, el sábado se disputará la sprint a las 18:00 y la clasificación del Gran Premio a las 22:00. El fin de semana comenzará el viernes con los libres a las 18:00 y la clasificación sprint a las 22:30.