Según informaciones publicadas por El País y elDiario.es, la periferia de Ceuta se sitúa a la cabeza de las áreas con mayores índices de pobreza en España.
Foto 1 de 3La periferia de Ceuta lidera la pobreza en España
El grupo Ceuta Ya ha señalado al Partido Popular y al señor Vivas en relación con esta situación.
Publicación original de Ceuta Ya: ver en redes sociales.
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