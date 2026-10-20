Según informaciones publicadas por El País y elDiario.es, la periferia de Ceuta se sitúa a la cabeza de las áreas con mayores índices de pobreza en España.

‹ › Foto 1 de 3 La periferia de Ceuta lidera la pobreza en España

El grupo Ceuta Ya ha señalado al Partido Popular y al señor Vivas en relación con esta situación.

Publicación original de Ceuta Ya: ver en redes sociales.