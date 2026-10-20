El MDyC Ceuta ha expresado su descontento con un nuevo decreto que, según la formación, «llega tarde para el tercer trimestre». Acusan a la responsable del Área de Hacienda de mentir y centrarse más en recaudar que en apoyar a la economía local de Ceuta.

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El partido asegura que esta actitud no favorece a quienes sustentan la economía ceutí y critica la falta de celeridad en la implementación de medidas que beneficien al tejido económico local.

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