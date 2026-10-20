La lista provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Asesor Jurídico en AMGEVICESA ya está disponible.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha publicado la lista provisional de admitidos y excluidos para la convocatoria de una plaza de Asesor Jurídico en AMGEVICESA. Esta convocatoria se realiza mediante el sistema de oposición libre, y se han presentado un total de 28 solicitudes.

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El Tribunal Calificador, encargado de evaluar el proceso selectivo, se constituyó formalmente el 19 de octubre de 2026. La lista provisional incluye los nombres de los aspirantes admitidos y excluidos, junto con las causas de exclusión para aquellos que no han sido admitidos.

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Los aspirantes tienen un plazo de 10 días hábiles para subsanar cualquier error o presentar alegaciones si consideran que tienen derecho a ser incluidos en la lista de admitidos. Aquellos que no subsanen su situación dentro del plazo establecido serán definitivamente excluidos del proceso de selección.

La resolución definitiva, que incluirá las reclamaciones aceptadas o rechazadas, se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE). En esta resolución también se determinará el día y lugar de constitución del Tribunal Calificador, así como la fecha, hora y lugar de celebración de los ejercicios correspondientes.

El anuncio se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) nº 49 del 20 de octubre de 2026.