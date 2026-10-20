El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) de Ceuta ha informado sobre la publicación del decreto que amplía el plazo de pago del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) para operaciones interiores, dirigido a pymes y autónomos.

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Según el MDyC, la medida llega tras su solicitud, aunque consideran que el decreto ha sido emitido con retraso.

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Publicación original de MDyC Ceuta: ver en redes sociales.

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