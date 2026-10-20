Un estudio reciente de Embat ha puesto de relieve cómo las empresas españolas están dispuestas a confiar la gestión de su dinero a la inteligencia artificial (IA). Según los datos, un 50,7% de los directivos financieros estaría dispuesto a que una IA moviera inmediatamente 500.000 € sin revisión previa.

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Sin embargo, la encuesta también señala que un 49% no cedería este control automáticamente, y uno de cada tres (33,3%) opta por aprobar cada decisión personalmente antes de su ejecución. Esto ilustra una notable discrepancia entre las creencias y las acciones en el ámbito de la IA.

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A pesar de esto, el 78% de los encuestados considera que está a la vanguardia de su competencia en el uso de IA autónoma, aunque solo el 18,7% la aplica actualmente. Cabe destacar que el 95% de las empresas están asignando un presupuesto a la inteligencia artificial, cuyo promedio se sitúa en un 6,7%, y casi la mitad (48,3%) ha incrementado este presupuesto en el último año.

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Entre los principales obstáculos para delegar la gestión a la IA, destacan la seguridad y privacidad de los datos, mencionadas por un 26% de los encuestados, seguidas de la dificultad para conectar la IA con bancos y sistemas internos (20,7%). Esto indica que aunque existe un deseo por parte de las empresas de adoptar la IA para la gestión de su liquidez, buscan garantías sobre la protección de sus datos.

En este contexto, Embat ha ofrecido la posibilidad de entrevistar a Antonio Berga, co-CEO de la compañía y ex directivo de J.P. Morgan, para profundizar en los desafíos y oportunidades que presenta esta transición hacia la gestión del dinero mediante inteligencia artificial.