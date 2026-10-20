El partido político VOX ha emitido críticas hacia el PSOE de Pedro Sánchez, acusándolo de ser «traidor y tramposo». Según VOX, la gestión del PSOE ha generado preocupaciones significativas en el país.

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En una declaración divulgada a través de sus redes sociales, el portavoz @TORO_CT7 expresó su inquietud sobre la continuidad de Sánchez, afirmando que «España no está bien, Ceuta no está bien». Además, manifestó temer por el futuro de sus hijos y abuelos.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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