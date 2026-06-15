El cantante fue arrestado en Sevilla y ha quedado en libertad con medidas cautelares, mientras los ayuntamientos de Elche y Armilla anuncian la cancelación de sus próximos conciertos

La Policía Nacional procedió en la tarde de este jueves, 11 de junio, a la detención del cantante español Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, por un presunto delito de agresión sexual. El arresto se ejecutó en Sevilla días después de la última aparición pública del artista, que tuvo lugar en la Vigilia de Oración presidida por el Papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. Según han informado fuentes policiales, la institución estratégica prefirió retrasar la intervención hasta que finalizara su actuación musical con el objetivo explícito de no empañar la visita oficial del Santo Padre a España. Tras pasar a disposición judicial, el artista ha quedado en libertad con medidas cautelares, lo que ha provocado las primeras reacciones institucionales con la cancelación de sus conciertos en Elche y Armilla.

Detención en Sevilla y puesta en libertad con medidas cautelares

El operativo policial se saldó con la localización y el arresto del intérprete en la capital hispalense durante la tarde de ayer. Tras su captura, Beret fue conducido de forma directa a las dependencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. En el marco de la comparecencia judicial desarrollada en la tarde de este jueves, el investigado se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante el magistrado.

Finalmente, la autoridad judicial decretó su puesta en libertad, aunque dictó la adopción de estrictas medidas cautelares para garantizar la protección de la víctima. El tribunal ha impuesto al artista la prohibición expresa de comunicarse por cualquier vía y de aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante. Asimismo, la resolución judicial incluye la retirada del pasaporte del cantante durante un periodo de tres meses. La instrucción de la causa será investigada formalmente por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Los hechos investigados ocurrieron en el mes de abril

De acuerdo con la información aportada por las fuentes policiales encargadas del caso, los hechos que han motivado la denuncia por una presunta agresión sexual ocurrieron el pasado mes de abril en Sevilla. Al cantante se le atribuye un delito de agresión sexual tipificado bajo los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal español.

A pesar de que la Policía Nacional tuvo conocimiento formal de los presuntos hechos delictivos hace días, los responsables de la investigación optaron por coordinar los tiempos de la detención en función de la agenda pública del artista. Beret tenía comprometida una intervención musical ante miles de fieles en la Vigilia de Oración que el Papa León XIV llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Barcelona. La Jefatura determinó postergar el arresto hasta que concluyera dicha cita eclesiástica para evitar que la detención interfiriera negativamente o empañara el viaje del Pontífice a territorio nacional.

Consecuencias inmediatas: cancelación de conciertos en Elche y Armilla

Las repercusiones informativas de la detención judicial de Beret han tenido un impacto inmediato en sus compromisos profesionales del periodo estival. En la mañana de este viernes, diversas administraciones locales han anunciado la suspensión unilateral de los eventos musicales que el cantante de Sevilla tenía firmados para los próximos meses en diferentes puntos de la geografía española.

El Ayuntamiento de Elche ha sido una de las primeras corporaciones en reaccionar tras conocerse la situación del artista. El consistorio ilicitano ha hecho pública la decisión de cancelar el concierto que Beret tenía programado para el próximo 10 de agosto. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales de redes sociales, la administración local de Elche explicaba que, a raíz de las informaciones vinculadas con el proceso judicial del cantante, se ha determinado suspender por completo la actuación que estaba prevista dentro del ciclo «NITS de Festa».

En la misma línea ha procedido el Ayuntamiento de Armilla, localidad situada en la provincia de Granada. El gobierno municipal de dicho municipio andaluz ha comunicado de manera oficial la cancelación del concierto de Beret que formaba parte de la programación de las Fiestas de San Miguel. Las autoridades de Armilla han justificado la decisión mediante una declaración institucional en la que sostienen que, ante cualquier forma de violencia ejercida contra las mujeres, no mantendrán dudas, ambigüedades ni pasos atrás.