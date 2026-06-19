Viernes, 19 de junio de 2026. La jornada se presenta con contrastes habituales en junio: calor en buena parte del interior y del sur, cielos variables en áreas del norte y el litoral mediterráneo, y condiciones más estables en el archipiélago balear y canario. Según los datos municipales públicos de AEMET, estos son los registros y el tiempo esperado por zonas, tomando como referencia las capitales.

Norte peninsular

En el norte, la mezcla de nubes y momentos de precipitación ligera marca el ritmo. En Bilbao, las temperaturas oscilan entre 32°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento sopla del O 10 km/h y la probabilidad de lluvia es del 70%, el valor más alto entre las capitales indicadas para hoy.

Con todo, el patrón del Cantábrico mantiene un ambiente moderado en comparación con el interior. En esta zona, AEMET recoge un escenario de nubosidad variable, sin que los datos aportados reflejen lluvias generalizadas, sino episodios más concretos.

Centro peninsular

El centro peninsular se mueve entre el calor y la aparición de nubosidad con posibilidad de lluvia ligera. En Madrid, la máxima alcanza 36°C y la mínima se queda en 23°C. El cielo se describe como intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del SE 10 km/h y probabilidad de lluvia del 50%.

En Zaragoza, el termómetro sube ligeramente, hasta 37°C como máxima, mientras que la mínima es de 20°C. Allí se esperan intervalos nubosos, viento del SE 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 30%. En conjunto, AEMET apunta a un día de calor notable, con nubosidad que puede dejar chubascos poco intensos o de alcance limitado.

Sur peninsular

El sur vuelve a ser una de las zonas con máximas más altas, con cielos relativamente despejados y escasa o nula probabilidad de lluvia en las capitales consultadas. En Ceuta, las temperaturas van de 26°C a 21°C. Predominan nubes altas, con viento del E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 5%, un valor bajo que apunta a un día mayormente seco.

En Sevilla, el calor se acentúa: se esperan 38°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso. El viento sopla del SO 5 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%. Con estos parámetros, AEMET dibuja una jornada estable en el tramo sur, con predominio de condiciones secas.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la nubosidad se mantiene como protagonista, sin que los datos indiquen lluvia significativa. En Barcelona, las temperaturas se sitúan entre 30°C y 22°C. El cielo tendrá intervalos nubosos, con viento del E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 10%, es decir, baja.

En València, la máxima es de 29°C y la mínima de 20°C. Predominan nubes altas y el viento es del E 15 km/h, con probabilidad de lluvia del 0%. En esta franja costera, AEMET refleja una tendencia a cielos sin precipitaciones, aunque con cambios de nubes en el cielo.

Islas Baleares

Las islas Baleares se presentan con tiempo más estable y escasa nubosidad. En Palma, las temperaturas irán de 36°C de máxima a 20°C de mínima. Se espera poco nuboso, con viento del E 20 km/h y probabilidad de lluvia del 0%, de acuerdo con los datos municipales de AEMET.

El patrón para el archipiélago apunta a un día agradable por la ventilación, con predominio de condiciones secas y cielo con pocos obstáculos nubosos.

Islas Canarias

En Canarias, la situación muestra nubosidad más marcada que en Baleares, pero sin presencia de lluvia según los valores proporcionados. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima será de 24°C y la mínima de 20°C. El cielo se describe como muy nuboso, con viento del N 25 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Así, AEMET recoge un escenario de nubes abundantes pero sin precipitaciones en la capital consultada. La combinación de temperatura relativamente contenida y viento favorece una sensación térmica más llevadera.

Recomendaciones

Planifica con margen si vas a Bilbao o Madrid: son las capitales donde la probabilidad de lluvia aparece más alta ( 70% y 50% , respectivamente).

si vas a Bilbao o Madrid: son las capitales donde la aparece más alta ( y , respectivamente). Protección solar para el interior y el sur: máximas de 36-38°C en Madrid y Sevilla, con cielos cambiantes pero ambiente caluroso.

para el interior y el sur: máximas de en Madrid y Sevilla, con cielos cambiantes pero ambiente caluroso. Ropa ligera y ventilada en todo el litoral: en Barcelona y València el viento del E 15 km/h acompaña, y en Palma el E 20 km/h puede refrescar.

En resumen, este viernes 19 de junio de 2026 AEMET describe una jornada dominada por el calor en el centro y el sur, la nubosidad en el norte y el Mediterráneo, y condiciones mayormente secas en Baleares y Canarias. Si necesitas ajustar planes de última hora, conviene revisar la evolución de la nubosidad en las zonas con mayor chance de lluvia.