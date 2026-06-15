El peleador estadounidense rompe la racha invicta del hispanogeorgiano tras un cruento combate de desgaste que obligó a la esquina del alicantino a detener la pelea en el cuarto asalto

La división del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) ha vivido un vuelco histórico en Washington. El luchador estadounidense Justin Gaethje se ha proclamado nuevo campeón de la categoría tras infligir la primera derrota en la trayectoria profesional de Ilia Topuria. El combate, enmarcado en el evento Freedom 250, se celebró en un escenario inédito: los jardines de la Casa Blanca, ante la presencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y coincidiendo con los actos de celebración de su 80 cumpleaños y el 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país norteamericano.

El enfrentamiento, ideado por el CEO de la UFC, Dana White, como el eje central de una velada de exhibición y competición ante 5.000 invitados ilustres y decenas de miles de aficionados en los aledaños de la residencia presidencial, supuso el fin del récord impoluto del luchador afincado en Alicante. Gaethje, natural de Denver (Colorado), logró coronarse en su tercer intento de reinar en la categoría al imponer su estrategia en la pelea más larga y sangrienta de cuantas ha afrontado Topuria hasta la fecha.

Una producción histórica en la residencia presidencial

El evento Freedom 250 se desarrolló bajo una fuerte carga patriótica, con una ambientación dominada por los colores azul, rojo y blanco en homenaje a la efeméride de la Declaración de Independencia de 1776. La infraestructura de la velada alteró la rutina de la sede del Ejecutivo estadounidense: las estancias del edificio presidencial se habilitaron como vestuarios improvisados y los deportistas realizaron su entrada al octágono desde el Despacho Oval, asomándose al balcón de Truman. Más allá del recinto, entre 50.000 y 100.000 personas presenciaron las evoluciones de los combates a través de dos pantallas gigantes instaladas en el parque Ellipse.

Desde los primeros compases del asalto inicial, la diferencia de envergadura y la contundencia de Gaethje marcaron el devenir del choque. El estadounidense, que aventajaba en 10 centímetros de estatura a Topuria, impuso un ritmo enérgico y conectó los impactos más certeros, incluyendo patadas demoledoras. A pesar del aplomo exhibido por el hispanogeorgiano, una potente derecha de Gaethje alcanzó la quijada de ‘El Matador’, provocándole un corte en la ceja derecha en el segundo minuto. Topuria asumió riesgos en la distancia corta y el primer round concluyó con un intercambio de golpes al cuerpo. En el descanso, su hermano y entrenador, Alexandre Topuria, trató de reconducir la situación indicándole que iba por delante y advirtiéndole de los movimientos evasivos del norteamericano hacia la derecha.

Batalla de desgaste en el octágono

El segundo asalto evidenció una dosificación por parte de Gaethje, quien redujo el volumen de sus acciones en favor de una mayor puntería y daño. El rostro de Topuria comenzó a reflejar un castigo inédito en su carrera, en contraste con las escasas marcas de su oponente. Pese a encontrarse afectado por las combinaciones del aspirante, el alicantino resistió e intentó reaccionar en los instantes finales del parcial logrando apresar a Gaethje en un triángulo inverso.

La tónica de desgaste se agudizó en la tercera ronda. La mano derecha de Gaethje continuó penalizando las acometidas de Topuria, cuyo ojo izquierdo también empezó a sufrir los efectos del castigo. El peleador de Denver consiguió derribar y mantener debilitado en la lona a su rival. Aunque el hispanogeorgiano logró zafarse de la posición de sumisión, el tramo final del asalto acentuó su inferioridad física, recibiendo un severo high kick justo antes de escuchar la bocina.

Intervención médica y finalización del combate

La gravedad de las lesiones sufridas por el hasta entonces campeón invicto se hizo patente en el penúltimo asalto. Durante el tiempo de descanso, Alexandre Topuria notificó a los oficiales de la organización que el luchador presentaba una pérdida de visión total en su ojo derecho. A pesar de que la revisión de los servicios médicos autorizó la reanudación del combate de forma provisional, las condiciones resultaban sumamente desfavorables para los intereses del hispanogeorgiano.

Ante la sucesión de impactos de Gaethje y la pérdida de la iniciativa defensiva de Topuria, su esquina optó por la prudencia. Alexandre Topuria solicitó formalmente la detención del combate en el cuarto asalto para salvaguardar la integridad de su hermano. Con esta resolución, Justin Gaethje eleva su récord profesional a 28 victorias y 5 derrotas, haciendo realidad las declaraciones previas en las que manifestaba que vencer en la Casa Blanca significaría cumplir su sueño americano. El luchador de Colorado se alzó con el cinturón del peso ligero ante sus compatriotas y bajo la atenta mirada de Donald Trump, el 47º presidente de los Estados Unidos.