El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso de las explosivas declaraciones de Xavi Hernández, negando rotundamente que la patronal hubiera dado el «visto bueno» económico para el retorno de Leo Messi al FC Barcelona en enero de 2023.

«No se autorizó absolutamente nada»

En declaraciones concedidas a Estudio Estadio este lunes, 9 de marzo de 2026, Tebas fue tajante al ser consultado sobre la supuesta viabilidad financiera del fichaje:

“LaLiga no autorizó absolutamente nada ni dio el OK”, afirmó el dirigente, despojando de base oficial la versión sostenida por el exentrenador blaugrana.

El origen de la polémica: La confesión de Xavi

Este desmentido llega apenas 24 horas después de que Xavi Hernández incendiara la actualidad del club en una entrevista para La Vanguardia. El técnico aseguró que el regreso del astro argentino estuvo «cerrado» tras el Mundial de Qatar y que el principal obstáculo no fue el control financiero, sino el propio Joan Laporta.

Según el relato de Xavi:

Acuerdo total: Afirmó haber hablado con Messi hasta marzo de 2023, confirmando la ilusión del jugador por un «Last Dance».

Afirmó haber hablado con Messi hasta marzo de 2023, confirmando la ilusión del jugador por un «Last Dance». El veto de Laporta: Xavi sostiene que el presidente frenó la operación argumentando que, si Messi volvía, «le iba a hacer la guerra» y que el club no podía permitírselo.

Xavi sostiene que el presidente frenó la operación argumentando que, si Messi volvía, y que el club no podía permitírselo. Luz verde fantasma: El técnico insistió en que «tenían luz verde de LaLiga», un punto que ahora Tebas niega de forma categórica.

Un choque de versiones en plena campaña

Este cruce de declaraciones añade más leña al fuego en una semana crítica para el barcelonismo, marcada por el reciente debate electoral entre Laporta y Víctor Font. Mientras Xavi señala directamente a la gestión de Laporta como el motivo de la ruptura definitiva con el ’10’, la versión de LaLiga respalda la narrativa oficial de la directiva sobre la imposibilidad económica de la operación.