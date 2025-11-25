La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación secreta por un posible delito de terrorismo yihadista tras la intervención de la Policía Nacional el pasado sábado en el barrio madrileño de Vallecas.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes se enfrentaron a un joven armado con un cuchillo que estaba amenazando a los policías. Según fuentes de la investigación, los efectivos abrieron fuego para reducir al individuo.

Las autoridades mantienen la investigación bajo secreto judicial mientras se esclarecen los motivos y el contexto de la acción. Hasta el momento, no se han informado detenciones adicionales ni se han proporcionado detalles sobre la identidad del joven.

El caso se suma a las medidas de vigilancia y prevención que la Policía Nacional desarrolla continuamente en la capital para hacer frente a posibles amenazas de carácter yihadista.