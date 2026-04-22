La infraestructura, que conectaba Marruecos con el polígono de El Tarajal, contaba con tres niveles, raíles y sistemas de poleas. Las autoridades esperan ahora datos del lado marroquí para completar la investigación.

CEUTA – La Policía Nacional ha procedido al precintado del espectacular narcotúnel hallado en las inmediaciones de la frontera entre Ceuta y Marruecos. El cierre de la instalación se produce tras semanas de intensas inspecciones técnicas que han revelado una obra de ingeniería criminal sin precedentes en la zona, diseñada para introducir toneladas de hachís en España.

Una obra de ingeniería bajo el fango

La inspección, en la que han participado la Unidad de Subsuelo, el GOIT, bomberos y el Regimiento de Ingenieros nº 7, ha permitido confirmar la complejidad de una estructura que se divide en tres niveles subterráneos. Pese a que gran parte de la galería se encuentra inundada, los datos recabados son sorprendentes:

Dimensiones: El túnel tiene una profundidad vertical de 19 metros , con secciones de 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho.

El túnel tiene una profundidad vertical de , con secciones de 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho. Equipamiento: La infraestructura disponía de raíles, vagones y sistemas de poleas , lo que permitía un flujo constante y rápido de mercancía desde el país vecino.

La infraestructura disponía de , lo que permitía un flujo constante y rápido de mercancía desde el país vecino. Ubicación estratégica: La entrada se localizó en una nave del Polígono Industrial del Tarajal, situada a escasos metros de la línea fronteriza.

Vínculos con el «Señor de los Túneles»

La operación que permitió este hallazgo no se limita a Ceuta, sino que extiende sus tentáculos hacia Andalucía y Galicia. Las investigaciones apuntan a una red liderada por Mustapha, apodado el «señor de los túneles», un narco de la vieja escuela con conexiones internacionales.

En la trama también aparece la figura de un ex guardia civil, cuya ostentación —incluyendo relojes valorados en 130.000 euros— puso sobre aviso a los agentes. Según las pesquisas, este ex agente habría sido una pieza clave para facilitar el movimiento de la droga y el blanqueo de capitales.

A la espera de Marruecos

Aunque la nave principal y la contigua permanecen bajo custodia policial y precintadas, la investigación no se da por cerrada. La Policía Nacional está ahora a expensas de recibir información de las autoridades marroquíes sobre el extremo opuesto del túnel.

El objetivo es determinar el punto exacto de salida en Marruecos y desmantelar por completo la logística de una organización que, según fuentes policiales, realizó una inversión millonaria para crear este «pasadizo» tecnológico hacia Europa.