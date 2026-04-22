Comprueba los números premiados de los sorteos de la ONCE y descubre si has ganado ‘La Paga’

La ONCE celebra una nueva jornada de ilusión este miércoles 22 de abril de 2026. Los participantes tienen hoy una nueva oportunidad de ganar con el histórico Cupón Diario y el dinámico Super ONCE, sorteos que reparten premios en todo el territorio nacional y cuya recaudación se destina a la importante labor social de la organización.

A continuación, te detallamos la información de los sorteos y los espacios para comprobar tus números en cuanto se confirmen los resultados oficiales.

Resultado Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio principal de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el número de serie permite obtener «La Paga»: 36.000 euros anuales durante 25 años para un único acertante.

• Número premiado: 11628

• Serie: 031

Resultado Super ONCE

El Super ONCE es un juego de contrapartida que se celebra todos los días de la semana. La combinación ganadora se compone de 20 números extraídos de una matriz de 80.

• Combinación ganadora:

11 – 18 – 27 – 30 – 36 – 38 – 40 – 47 – 50 – 52 – 56 – 58 – 59 – 64 – 66 – 68 – 71 – 72 – 76 – 83

¿Cómo funcionan los sorteos de hoy?

El Cupón Diario

Es el sorteo con más solera de la organización, con origen en 1939. De lunes a jueves, el cupón consta de un número de cinco cifras y una serie de tres.

• Premios: Además del premio mayor y «La Paga», hay premios para las cuatro, tres y dos últimas cifras, así como el reintegro a la primera y última cifra del número premiado.

El Super ONCE

La dinámica consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz. El premio final depende de la cantidad de números seleccionados, los aciertos obtenidos y el importe apostado. Los sorteos se realizan de lunes a domingo.

Información sobre el cobro de premios

Si tu cupón o resguardo resulta premiado este miércoles:

1. Plazo: Tienes 30 días naturales para reclamar tu premio, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

2. Lugar de cobro: Los premios de menor cuantía se pueden cobrar a través de los vendedores oficiales o en centros autorizados. Para premios de mayor importe, deberás dirigirte a entidades bancarias colaboradoras o delegaciones territoriales de la ONCE.

3. Juego Online: Si has participado a través de JuegosONCE, los premios se ingresan automáticamente en tu cuenta virtual.

Aviso: Esta información es provisional. La única lista oficial y vinculante es la proporcionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). ¡Mucha suerte a todos los participantes!

