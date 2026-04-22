Nuevas revelaciones del «Caso Koldo» desmienten las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero. El asesor de Ábalos realizó personalmente los trámites administrativos para que un fondo de Hong Kong adquiriera el complejo «Campos Velázquez».

MADRID – Una investigación de EL MUNDO ha sacado a la luz documentos que vinculan directamente a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, con las gestiones para la venta del cuartel general de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en Madrid. Según las pruebas aportadas, García no solo intermedió, sino que acudió físicamente al registro de Sepides para depositar la oferta millonaria de Víctor de Aldama.

El operativo en el Barrio de Salamanca

La operación inmobiliaria, valorada en 250 millones de euros, tenía como objetivo el complejo urbanístico denominado Campos Velázquez. Se trata de un enclave estratégico de 40.000 metros cuadrados que consta de seis edificios en el corazón del barrio de Salamanca, donde actualmente se encuentran:

Las sedes centrales de la SEPI y Sepides .

y . Las oficinas de la naviera pública Navantia .

. Edificios docentes utilizados por el Instituto de Empresa.

Koldo García habría alertado a Aldama de que el Ministerio de Hacienda planeaba desprenderse de patrimonio inmobiliario. Acto seguido, el 5 de julio de 2019, García registró personalmente la ampliación de una oferta «no vinculante» respaldada por el fondo Platinum Real Estate, con sede en Hong Kong.

Documentos contra la versión oficial

Este hallazgo contradice frontalmente la comparecencia de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ante el Senado. El pasado lunes, Montero negó la existencia de comunicaciones formales entre la SEPI y Aldama, afirmando que le «extrañaría muchísimo» tal correspondencia.

Sin embargo, los registros demuestran un intercambio inusual:

Noviembre de 2018: Primera misiva de Aldama enviada a Sepides. Marzo de 2019: El entonces presidente de Sepides, Antonio Cervera (cargo de confianza de Montero), contestó directamente a la secretaria de Aldama confirmando que estaban analizando el plan. Julio de 2019: Registro de la oferta económica final, gestionado por el propio Koldo.

El «facilitador» de Aldama

La Guardia Civil define a Koldo García como un «facilitador de intereses empresariales». La investigación revela que su influencia, amparada en la cercanía con el entonces ministro José Luis Ábalos, le permitía abrir puertas en diversos estamentos del Estado.

Además de la SEPI, Aldama habría conseguido reuniones con la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, y con el jefe de gabinete de Montero para intentar aplazar deudas fiscales de su inmobiliaria, Pilot Real Estate, la misma sociedad que pretendía ejecutar la compra de la sede estatal. Aunque la operación de los 250 millones finalmente no se materializó, el caso subraya la red de contactos que el intermediario investigado logró tejer en las altas esferas del Gobierno.