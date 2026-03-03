El Atlético de Madrid llega a Barcelona con una renta de 4-0 que invita al optimismo, pero Diego Pablo Simeone no quiere ningún tipo de exceso de confianza. Bajo la premisa de que marcar en el Camp Nou es determinante para finiquitar las semifinales de la Copa del Rey, el técnico argentino ha diseñado un once que combina una estructura defensiva específica con una velocidad endiablada en ataque para castigar la defensa adelantada de Hansi Flick.

El plan estratégico: Marcos Llorente como antídoto

La gran novedad táctica de la posible alineación reside en la banda derecha. Simeone medita seriamente situar a Marcos Llorente como lateral, sacrificando a Nahuel Molina, con un objetivo claro: utilizar su despliegue físico como «tapón» para frenar el regreso de Raphinha. En el centro del campo, ante la baja de Pablo Barrios, la principal opción es el estadounidense Johnny Cardoso, quien formaría pareja con Koke tras encadenar tres titularidades consecutivas y demostrar un crecimiento notable.

Velocidad pura para sentenciar la eliminatoria

En la parcela ofensiva, el Atlético apuesta por el vértigo. Con la duda de Rodrigo Mendoza como alternativa en la medular, el esquema apunta a una delantera diseñada para correr al espacio. Lookman y Giuliano Simeone aportarán la velocidad en las transiciones, mientras que Antoine Griezmann será el encargado de la distribución y la pausa. Como referencia en punta, Julián Álvarez llega con la moral alta tras su gol decisivo en Oviedo.

La formación probable para asaltar el Camp Nou:

Portería: Musso (el guardián de la Copa).

Musso (el guardián de la Copa). Defensa: Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri.

Marcos Llorente, Pubill, Hancko y Ruggeri. Médula: Koke y Johnny Cardoso.

Koke y Johnny Cardoso. Ataque: Griezmann, Giuliano Simeone, Lookman y Julián Álvarez.

Fondo de armario y blindaje defensivo

A pesar de la ventaja, el Cholo guarda pólvora en el banquillo por si el partido se complica. Nombres como Sorloth, un habitual verdugo del Barça, Baena o Almada ofrecen variantes creativas, mientras que la presencia de Giménez y Le Normand entre los suplentes asegura refuerzos de lujo para blindar el área en los minutos finales. El Atlético es consciente de que recuperar a Pedri y Raphinha hace al Barça mucho más peligroso, pero su plan de juego está listo para resistir y golpear.