Consulte la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de esta noche. Compruebe si sus números han sido agraciados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este martes, 3 de marzo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto. Los participantes ya pueden verificar sus boletos para conocer si han obtenido alguno de los premios en juego.

La combinación ganadora de la jornada está formada por los siguientes números: 04, 29, 30, 32, 43 y 49.

Además, el sorteo ha determinado los valores para el número complementario y el reintegro:

• Número complementario: 11

• Reintegro: 08

Mecánica y participación en la Bonoloto

La Bonoloto, instaurada en febrero de 1988, se mantiene como uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en España. Su funcionamiento destaca por la sencillez: el jugador debe seleccionar seis números de una tabla comprendida entre el 1 y el 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,50 euros, siendo necesario realizar al menos dos apuestas para formalizar un boleto válido.

El sistema permite diversas modalidades de participación:

• Apuesta simple: Permite realizar entre 1 y 8 apuestas por boleto, seleccionando 6 números en cada una.

• Apuesta múltiple: El jugador puede optar por seleccionar hasta 11 números, lo que incrementa las probabilidades de éxito, aunque conlleva un coste proporcionalmente mayor.

• Sorteos semanales: Los apostantes pueden optar por participar exclusivamente en el sorteo diario o validar su combinación para los seis sorteos semanales (de lunes a sábado), siempre que el boleto se registre antes del primer sorteo del ciclo.

Desde su creación, la normativa de Loterías y Apuestas del Estado establece que la Bonoloto destina el 55% de su recaudación total a la dotación de premios.

Se recuerda a los usuarios que estos resultados tienen carácter informativo. La única fuente oficial y válida es la lista proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. La entidad no asume responsabilidad alguna por posibles errores u omisiones que pudieran existir en la difusión de estos datos.