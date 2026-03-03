El FC Barcelona se enfrenta esta noche a una de esas citas que marcan una temporada. Con un 4-0 en contra en la Copa del Rey, el equipo de Hansi Flick se aferra al lema «Vamos a hacer posible lo imposible». Para lograrlo, el técnico alemán ha perfilado un once inicial donde la resistencia defensiva de Joan García será tan crucial como la efectividad de sus delanteros.

El cerrojo de Joan García: La primera pieza del puzzle

Para soñar con la remontada, el Barça no puede permitirse conceder ni un solo gol. El reto recae sobre el portero catalán, quien esta temporada ya ha dejado su portería a cero en 15 ocasiones. Sin embargo, hoy tendrá la difícil tarea de sostener el equipo mientras el bloque se vuelca al ataque, exponiéndose a las contras de jugadores letales como Sorloth, Julián Álvarez y Lookman.

Análisis del Once: Juventud en defensa y pólvora en ataque

La alineación presenta novedades obligadas por las bajas de Eric García (sanción) y Robert Lewandowski (lesión por un traumatismo ocular). Flick apuesta por la contundencia de Pau Cubarsí y la entrada de Gerard Martín para blindar el eje central, descartando opciones más arriesgadas como la de Cancelo en el carril izquierdo.

La formación probable para esta noche:

Portería: Joan García.

Joan García. Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde.

Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Alejandro Balde. Médula: Marc Bernal (sustituyendo a Frenkie de Jong), Pedri y Fermín.

Marc Bernal (sustituyendo a Frenkie de Jong), Pedri y Fermín. Tridente Ofensivo: Lamine Yamal (en racha tras su primer hat-trick), Ferran Torres y Raphinha.

Las cartas bajo la manga de Flick

Si el plan inicial se encalla, el banquillo azulgrana cuenta con dinamita pura. Jugadores como Marcus Rashford, Dani Olmo o el joven talento Roony Bardghji están listos para saltar al campo y revolucionar el encuentro si el cronómetro empieza a apretar. El Barça sabe que el camino es estrecho, pero con esta alineación, la fe en la remontada sigue intacta en «Can Barça».