Consulte la combinación ganadora del Euromillones de esta noche. Compruebe los números y estrellas agraciados en el sorteo europeo de este martes.

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este martes, 3 de marzo de 2026, una nueva edición del Euromillones, el sorteo de ámbito europeo que reúne la participación de ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

La combinación ganadora del sorteo de esta noche está formada por los siguientes números: 06, 07, 24, 34 y 50. Asimismo, las estrellas agraciadas en este sorteo han sido la 05 y la 07.

Funcionamiento de la lotería europea

El Euromillones, cuya trayectoria comenzó el 13 de febrero de 2004 en París, se desarrolla mediante sorteos que tienen lugar cada martes y viernes en la capital francesa. El precio de la apuesta sencilla en España se mantiene en los dos euros por billete.

En cuanto a la distribución de premios, el 50% de la recaudación total se destina a cubrir las distintas categorías de premios, cuyas cuantías se determinan según la participación de cada país integrante. El bote acumulado sigue una dinámica específica: en caso de no haber acertantes de primera categoría, la cifra se traslada al siguiente sorteo. Existe un mecanismo de control por el cual, si el bote alcanza los 190.000.000 de euros, el exceso se deriva a la segunda categoría (5 números y 1 estrella). Al iniciar un nuevo ciclo, el tope máximo de acumulación se incrementa en 5.000.000 de euros.

Se recuerda a los participantes que esta información tiene carácter meramente orientativo. La única lista oficial y válida de los resultados es la publicada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. La organización declina cualquier responsabilidad por posibles errores u omisiones que pudieran existir en la información difundida.