Mediaset España arranca la campaña publicitaria de la tercera edición de su ‘reality’ estrella para la programación de otoño con un ‘spot’ que adelanta imágenes de los concursantes y novedades en la mecánica.

Mediaset España ha puesto en marcha la campaña de promoción de la tercera edición de ‘Supervivientes All Stars’, la versión de su formato de aventura en la que antiguos participantes regresan a los Cayos Cochinos de Honduras para disponer de una segunda oportunidad tras su anterior experiencia en el programa. El lanzamiento del primer anuncio publicitario se produce seis semanas después del cierre de la edición ordinaria de ‘Supervivientes 2026’, que concluyó con Maica Benedicto como vencedora. De este modo, la cadena prepara el terreno ante un estreno que, de forma previsible, se situará a comienzos del mes de septiembre, en consonancia con la estrategia aplicada el pasado año.

En la pieza audiovisual emitida por Telecinco, de apenas diez segundos de duración, se aprecian las piernas y el tronco de siete participantes —cuatro hombres y tres mujeres— mientras desfilan por una pasarela rodeada de vegetación. Dicha localización corresponde al plató en el que la productora del formato, Cuarzo, efectúa habitualmente las grabaciones de los vídeos de presentación de los concursantes. Durante la emisión de estas imágenes restringidas, la locución corporativa de la cadena introduce la frase que define el planteamiento de esta entrega: «Cambia el juego». Este anuncio anticipa modificaciones en la mecánica del espacio, manteniendo la incógnita sobre los detalles específicos que ha preparado la organización.

El lanzamiento de esta tercera edición de la variante ‘All Stars’ se configura como la apuesta principal de la redacción de contenidos de Telecinco para la temporada de otoño. El formato asume el objetivo de recuperar el interés de la audiencia tras la finalización de la edición de primavera, la cual registró datos de seguimiento más reducidos respecto a sus promedios habituales. Con el fin de revitalizar la atención de la audiencia, la producción ha aplicado asimismo un rediseño menor en el logotipo oficial del programa.

En cuanto a los plazos de emisión, la promoción indica que la llegada de ‘Supervivientes All Stars 2026’ se producirá «muy pronto», sin fijar una fecha exacta en el calendario dada la antelación de más de un mes respecto al inicio del curso televisivo. No obstante, se contempla el comienzo inminente de la revelación oficial de los nombres de los primeros concursantes que volverán a la isla. La configuración del plantel de participantes fue avanzada durante la gala final y el último debate de ‘Supervivientes 2026’, espacios en los que se calificó de forma recurrente al grupo de robinsones seleccionado como un casting «sorprendente y explosivo».