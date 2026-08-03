‘La Promesa’ vivirá del 3 al 7 de agosto una semana marcada por confesiones capaces de sacudir el palacio de los Luján. Leocadia desvelará toda la verdad sobre su pasado, incluida la intervención de Rómulo para salvarle la vida, mientras Máximo tendrá que decidir si reconoce públicamente a Ángela como su hija.

Los capítulos 878 al 882 de ‘La Promesa’ pondrán a prueba la estabilidad de la familia. La desaparición de Ángela, las maniobras de Ciro y Lorenzo contra Manuel, el regreso inesperado de Jacobo y los problemas entre las cocineras convertirán la semana en una sucesión de enfrentamientos y revelaciones.

Lunes 3 de agosto: Ángela sigue desaparecida

En el capítulo 878, Ciro intentará tranquilizar a Julieta asegurándole que nunca le haría daño físicamente. Ella, sin embargo, le recordará que el maltrato puede adoptar otras formas.

Petra prometerá a Martina guardar silencio sobre lo que presenció, mientras Cristóbal advertirá a las cocineras de que Julio vigila de cerca todo lo relacionado con la verdura.

Ciro y Lorenzo representarán una escena ante Manuel para desacreditar su criterio sobre la venta del manual. El heredero responderá con firmeza y propondrá recomprar las acciones de Ciro si no está conforme con la gestión.

Mientras tanto, Ángela continuará desaparecida. Cristóbal sospechará que Máximo podría estar relacionado con su ausencia, aunque Leocadia descartará esa posibilidad. Carlo también reprochará a María que rechazara la propuesta de matrimonio de Cristóbal e intentará acercarse a ella sin éxito.

Martes 4 de agosto: Leocadia empieza a revelar su pasado

En el capítulo 879, Lorenzo convencerá a Ciro para que intente poner a Julieta de su lado en el conflicto por el manual. Sin embargo, ella se negará a participar en la estrategia.

Cristóbal se enfrentará a Leocadia por haberle ocultado información sobre Máximo. Al mismo tiempo, este ordenará a sus criados controlar los rumores que circulan entre el servicio.

Adriano recuperará la capacidad de distinguir dibujos y vivirá un momento especialmente feliz junto a Martina.

El pasado de Leocadia comenzará a salir a la luz cuando explique su relación con Máximo y las circunstancias que la llevaron a casarse con otro hombre. Máximo ofrecerá a Alonso una versión completamente diferente y presentará a Leocadia como una mujer interesada.

Harta de sus acusaciones, Leocadia terminará estallando ante todos y revelará uno de los secretos más importantes de su vida.

Miércoles 5 de agosto: Leocadia revela que Rómulo le salvó la vida

El capítulo 880 desvelará que Leocadia sigue viva porque Rómulo se negó a cumplir la orden de Cruz para matarla. La revelación dejará sin palabras a todos los presentes y despertará el temor de Alonso ante las posibles consecuencias si la historia trasciende fuera del palacio.

Tomasa exigirá a Petra que la defienda a partir de ahora, mientras Carlo confirmará a María que su tío no podrá celebrar el bautizo.

Por otro lado, Lorenzo y Ciro celebrarán que Manuel haya aceptado vender el manual. Julieta advertirá al heredero de que, si continúa tomando decisiones de ese tipo, podría acabar perdiendo la empresa.

Curro prometerá permanecer junto a Ángela pase lo que pase. Martina, por su parte, asegurará a Adriano que romperá su compromiso con Jacobo cuando este regrese.

Alonso aconsejará a Máximo que reconozca públicamente a Ángela como su hija antes de que el secreto termine saliendo a la luz, pero él rechazará inicialmente la propuesta.

Jueves 6 de agosto: Máximo intenta comprar el silencio de Lorenzo

En el capítulo 881, Máximo pedirá tiempo para decidir si reconoce a Ángela. También intentará comprar el silencio de Lorenzo, aunque este no aceptará sus condiciones.

María invitará a sus compañeras al bautizo de Janita, pero dejará fuera a los señores. Alonso, Curro y Manuel pedirán poder asistir a la ceremonia.

A solas con Tomasa, Julio confesará que su verdadero objetivo es vengarse de las cocineras. Sus aparentes disculpas formaban parte de una estrategia para ganarse su confianza antes de actuar contra ellas.

Carlo declarará su amor a María y le expresará su deseo de casarse cuanto antes. Mientras tanto, Manuel intentará reconciliarse con Julieta, quien volverá a advertirle sobre las intenciones de Ciro.

Adriano recibirá buenas noticias del oftalmólogo y Martina organizará una escapada para celebrarlo. Sin embargo, sus planes se vendrán abajo con el regreso inesperado de Jacobo.

Viernes 7 de agosto: Máximo toma una decisión sobre Ángela

En el capítulo 882, Jacobo confesará a Adriano que no puede imaginar su vida sin Martina, provocando un profundo sentimiento de culpa en su rival.

Petra comenzará a poner obstáculos al bautizo de Janita, lo que despertará las sospechas del servicio. María explicará a Carlo que le quiere, aunque su amor no es apasionado, sino un sentimiento que se construye poco a poco.

Cristóbal recriminará a las cocineras el mal estado del postre servido a los señores. Candela empezará entonces a sospechar que Julio les ha declarado la guerra.

Curro se enfrentará a Máximo por no valorar a Ángela. Lorenzo convencerá a Ciro para vender el manual por mil pesetas y ambos conseguirán cerrar su primera operación.

Julieta volverá a pedir a Manuel que defienda la empresa, aunque él dejará claro que ella es su principal prioridad.

La semana terminará con Máximo tomando una decisión definitiva sobre el reconocimiento público de Ángela, una resolución que podría cambiar para siempre el equilibrio de la familia.