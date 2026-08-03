‘Sueños de libertad’ afronta del 3 al 7 de agosto una semana marcada por el deterioro de Perfumerías Brossard-De la Reina, el enfrentamiento entre Gabriel y Andrés y varias confesiones capaces de alterar las relaciones entre los protagonistas. Los capítulos 617 al 621 dejarán decisiones inesperadas, reconciliaciones y un preocupante desenlace para Claudia.

La crisis empresarial se convertirá en uno de los grandes ejes de los próximos episodios. La decisión de Gabriel de modificar las fórmulas originales de los perfumes ha provocado duras críticas y amenaza con dañar seriamente el prestigio de la compañía.

Pese a las consecuencias, Gabriel se negará inicialmente a rectificar. Su actitud chocará con la determinación de Andrés, dispuesto a proteger el legado familiar y frenar unas decisiones que pueden arrastrar a la empresa.

Lunes 3 de agosto: la reputación de la empresa, en peligro

En el capítulo 617, la imagen de Perfumerías Brossard-De la Reina quedará seriamente cuestionada. Gabriel insistirá en mantener la reformulación de los productos, pese al rechazo provocado.

Mientras tanto, Miguel visitará a Marisol, Tasio planteará una propuesta empresarial a Pablo y Bianca regresará con una oferta dirigida a Fina. Gabriel, por su parte, tendrá un detalle especial con Beatriz.

Martes 4 de agosto: una confesión sacude a Begoña

El capítulo 618 estará marcado por un cotilleo que llegará a oídos de doña Clara y por el descubrimiento de Nieves sobre la ruptura entre Miguel y Claudia.

Marisol anunciará una decisión inesperada, mientras Beatriz realizará una confesión impulsiva a Begoña. Gabriel rechazará hacer negocios con La Industrial y Claudia ayudará a Valentina a enfrentarse a su trauma.

Miércoles 5 de agosto: Andrés lanza un desafío a Gabriel

En el capítulo 619, Damián volverá a valorar la propuesta de Tasio relacionada con Floral, mientras doña Clara sorprenderá a Paula con una oferta.

Mabel propondrá cambios en la cantina que no convencerán a Salva. Al mismo tiempo, Andrés lanzará un órdago a Gabriel, Claudia se sincerará con Miguel y Roque pondrá a Eduardo en una situación comprometida.

Jueves 6 de agosto: Marisol revela su intento de suicidio

El capítulo 620 dejará uno de los momentos más delicados de la semana. Marisol confesará a Pablo su intento de suicidio, una revelación que expondrá sus heridas más profundas.

Fina tomará una decisión sobre la propuesta de Bianca y Miguel aclarará definitivamente su situación con Claudia. Valentina se declarará a Andrés y Gabriel recibirá una llamada de Hugo Brossard que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

La jornada también dejará la reconciliación entre Damián y Pablo, quienes pondrán fin a su enfrentamiento.

Viernes 7 de agosto: Claudia enciende todas las alarmas

En el capítulo 621, Andrés comunicará una buena noticia a la familia y Paula decidirá qué hacer respecto al viaje de doña Clara.

Damián pedirá a Fina que le ayude a ponerse en contacto con Bianca y terminará haciéndole una propuesta directamente. Mabel compartirá con Salva sus planes de futuro, pero la semana concluirá con una escena inquietante: Claudia comenzará a encontrarse mal.

La serie se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas en Antena 3. Los episodios también pueden verse bajo demanda en atresplayer.