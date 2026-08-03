‘Valle Salvaje’ afronta del 3 al 7 de agosto una semana marcada por la búsqueda del hijo de Adriana, las amenazas de Enriqueta y una decisión desesperada de Luisa. Entre los capítulos 457 y 461, Rafael perderá el control, las parteras quedarán bajo sospecha y una prueba podría confirmar que dos bebés fueron intercambiados.

La tensión aumentará en Valle Salvaje con varios frentes abiertos. Don Hernando advertirá a Enriqueta de que no debe sobrepasar determinados límites, mientras ella intensificará su presión sobre Rafael para obligarlo a saldar una deuda.

Al mismo tiempo, Luisa avanzará en su investigación sobre el posible intercambio entre María y el hijo de Adriana. Su búsqueda la conducirá hasta una revelación que podría cambiar para siempre la vida de varias familias.

Lunes 3 de agosto: don Hernando amenaza a Enriqueta

En el capítulo 457, don Hernando lanzará una seria advertencia a Enriqueta. Le dejará claro que habrá consecuencias si cruza ciertos límites.

Manuela tomará la iniciativa y organizará un encuentro con Braulio. La cita permitirá que ambos recuperen parte de la complicidad que existía entre ellos.

En la Casa Pequeña, un gesto aparentemente inocente de Pedrito provocará una fuerte reacción en Pepa. La mujer quedará profundamente afectada por los recuerdos o sentimientos que despertará el niño.

Martes 4 de agosto: Rafael expulsa a Rosalía

En el capítulo 458, Enriqueta conseguirá arrinconar a Rafael para que pague la deuda pendiente.

Mientras tanto, Victoria y Mercedes tratarán de descubrir cuáles son los verdaderos planes de Dámaso. Ambas estarán decididas a no detenerse hasta conocer sus intenciones.

La presión terminará superando a Rafael. Fuera de control, tomará una decisión drástica y expulsará a Rosalía de Valle Salvaje, una medida que puede provocar nuevas consecuencias.

Miércoles 5 de agosto: Matilde encuentra una aliada inesperada

En el capítulo 459, Matilde se sorprenderá al encontrar apoyo en Enriqueta. Esta aprovechará la situación para darle una lección de humildad a Nicolás.

En paralelo, las parteras acudirán al palacio después de recibir el aviso de Rosalía. Sin embargo, desconocerán que se trata de una trampa preparada para demostrar que fueron ellas quienes robaron a los bebés.

La maniobra podría convertirse en el primer paso para aclarar uno de los mayores misterios de la serie.

Jueves 6 de agosto: Luisa busca la prueba del intercambio

En el capítulo 460, Rafael se enfrentará a uno de los mayores dilemas de su vida, atrapado entre las exigencias de Dámaso y la presión ejercida por Enriqueta.

En el palacio, las parteras intentarán defenderse ante Bárbara, Leonor y Rosalía, que buscarán respuestas sobre lo ocurrido con los niños.

Luisa llegará hasta la cabaña con la intención de encontrar la prueba definitiva de que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados. Convencida de que está cerca de descubrir la verdad, no se detendrá hasta hallar una evidencia.

Viernes 7 de agosto: Luisa huye con el bebé de Adriana

En el capítulo 461, Luisa tomará una decisión extrema: escapar por el monte junto al bebé de Adriana.

Las parteras irán tras ella y estarán a punto de alcanzarla, elevando al máximo la tensión en el desenlace semanal.

Enriqueta también recibirá una noticia inesperada de don Hernando relacionada con sus hijos. La revelación podría alterar sus planes y cambiar su posición dentro de Valle Salvaje.

La semana terminará además con un acercamiento entre Rafael y Rosalía, quienes compartirán un momento de una complicidad que podría traer nuevas repercusiones.