El ama de llaves descarta denunciar al mayordomo ante la Guardia Civil, mientras el refugio se prepara para la visita de doña Pilarcita y María mantiene su hostilidad con la nueva doncella.

La tensión en el palacio de ‘La Promesa’ alcanza un nuevo máximo este miércoles, 22 de abril, en su capítulo 819. La ficción de Bambú Producciones para TVE se adentra en una jornada de decisiones definitivas y secretos compartidos que amenazan con alterar el equilibrio entre la planta noble y la zona del servicio. Tras las acusaciones de Candela hacia Santos como detonante del distanciamiento entre Ricardo y Pía, la situación legal del mayordomo ha quedado finalmente resuelta por la voluntad de la propia Pía.

La redención de Pía y el secreto del Barón

El dilema de Pía sobre si entregar a Ricardo a la Guardia Civil llega a su fin. En un acto marcado por el peso de su propio pasado, el ama de llaves decide no interponer denuncia alguna. En su determinación pesa de forma decisiva la muerte del Barón, un hecho que carga sobre su conciencia después de que Curro revelase a Ángela que fue ella quien acabó con la vida de su abuelo. Esta omisión ante la autoridad permite a Ricardo respirar aliviado, aunque la sombra de lo sucedido sigue planeando sobre su relación.

Mientras tanto, en los salones de la aristocracia, Ángela intenta mediar en favor de la señora Adarre ante un Curro profundamente dolido que se niega a ceder. La ruptura entre los jóvenes parece definitiva, lo que empuja a Leocadia a intervenir desesperadamente para que su hija pase página y olvide para siempre al joven.

Reformas en el refugio y nuevas alianzas

El proyecto del refugio cobra un nuevo impulso de la mano de Adriano, quien moviliza a todo el personal para acometer una reforma integral. El objetivo no es otro que causar una impresión inmejorable a doña Pilarcita. Para llevar a cabo esta tarea crucial, Martina se verá obligada a recurrir a Jacobo, cuya red de contactos resulta indispensable a pesar de su reciente compromiso de no interferir en los asuntos de la propiedad.

En paralelo, la relación entre Manuel y Julieta sigue estrechándose. Tras una conversación íntima en la que ella le confiesa una antigua historia de amor, la complicidad entre ambos llega a un punto crítico, situándolos al borde de un beso que podría cambiar el rumbo sentimental del heredero. Por su parte, Ciro, preocupado por su situación financiera, decide contactar con el duque para asegurar su capital.

Hostilidad y secretos en el servicio

En las dependencias del servicio, el clima es de absoluta desconfianza. María no rebaja su dureza hacia Estefanía, la recién llegada, sobre quien también recaen las sospechas de Leocadia. Sin embargo, la nueva doncella logra descubrir un secreto guardado con celo: María y Carlo esperan un bebé.

Al mismo tiempo, Vera permanece recluida en su cuarto fingiendo una enfermedad para evitar ser descubierta por su padre. Las cocineras tratan de tranquilizarla ante la presencia del progenitor en las inmediaciones, mientras la joven aguarda el momento en que pueda volver a su vida normal sin el temor de ser capturada.