El joven tenista español, tras su brillante actuación en el Conde de Godó, se estrena en la Caja Mágica ante el neerlandés en un duelo que abre su camino hacia un posible cruce con Sinner.

El Mutua Madrid Open 2026 vive este miércoles, 22 de abril, uno de sus momentos más esperados por la afición local: el debut de Rafa Jódar. El tenista madrileño llega a la cita en un gran estado de forma tras alcanzar las semifinales del trofeo Conde de Godó, dispuesto a ratificar su progresión sobre la tierra batida de la pista Central. Su primer escollo será el neerlandés Jesper de Jong, actual número 109 del ránking ATP, en un duelo inédito en el circuito profesional.

Un estreno especial en casa

Para Jódar, este partido supone un hito emocional y profesional. El jugador ha recordado ante los medios su vinculación con el torneo madrileño, al que acudía como espectador en su infancia y donde ejerció de sparring hace apenas unos años. «Me encuentro muy bien, con ganas de empezar. Habrá mucha gente conocida que vendrá a verme. Intentaré disfrutar», ha señalado el tenista, que espera contar con el aliento de la grada en la capital.

El reto no será sencillo ante un Jesper de Jong que, a sus 25 años, busca consolidarse en el cuadro principal tras haber sido finalista en Bastad el pasado curso. Si el español logra superar esta primera ronda, el sorteo le ha deparado un cuadro exigente con figuras como Alex de Miñaur y Joao Fonseca en el horizonte, antes de un hipotético enfrentamiento con Jannik Sinner en los cuartos de final.

Horario y retransmisión del partido

El encuentro entre Rafa Jódar y Jesper de Jong está programado para este miércoles, 22 de abril, en la pista Central de la Caja Mágica. El inicio del choque está previsto en torno a las 19:00 horas, dependiendo de la duración de los turnos previos.

Los aficionados podrán seguir el desarrollo del partido a través de diversas plataformas. RTVE ofrecerá la cobertura en directo mediante sus canales de Teledeporte y la plataforma RTVE Play, que emitirá simultáneamente lo que ocurra en hasta ocho pistas. La narración contará con especialistas como Arseni Pérez y Rocío Señan, acompañados por los comentarios técnicos de figuras como Pablo Andújar y Anabel Medina. Asimismo, el torneo se podrá seguir íntegramente a través de Movistar+.