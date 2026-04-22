El líder del campeonato recibe en el Spotify Camp Nou a un conjunto vigués instalado en puestos europeos, en un duelo donde los azulgranas buscan mantener su pleno de victorias como locales.

La trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports depara este miércoles, 22 de abril, un enfrentamiento de alto voltaje en la Ciudad Condal. El FC Barcelona se mide al Celta de Vigo en un escenario donde, hasta la fecha, ningún equipo ha logrado arañar un solo punto. Con el título liguero en el horizonte y la pugna por Europa más viva que nunca, el choque en el Spotify Camp Nou se presenta como una cita ineludible para el devenir de la competición.

El fortín inexpugnable del líder

El FC Barcelona encara este compromiso desde la cima de la clasificación, donde suma 79 puntos. El balance de los hombres de la entidad azulgrana es prácticamente impecable: 26 victorias, un solo empate y cuatro derrotas. Sin embargo, el dato más relevante reside en su rendimiento como local, habiendo ganado los 16 partidos disputados en su estadio. Con 84 goles a favor, el conjunto catalán llega tras haberse medido recientemente al Getafe y al Espanyol, consciente de que tras el duelo de hoy asoman en el calendario citas de la entidad de Osasuna y el Real Madrid.

Por su parte, el Celta de Vigo aterriza en Barcelona como una de las revelaciones positivas del curso. Sexto clasificado con 44 puntos, el cuadro gallego se encuentra en plena lucha por consolidar su plaza en competiciones europeas. Los vigueses presentan un historial equilibrado de 11 victorias, 11 empates y 9 derrotas, destacando especialmente su solidez fuera de casa, donde han sumado siete triunfos. Tras enfrentarse al Villarreal y al Real Oviedo, el Celta buscará dar la sorpresa antes de recibir al Elche y visitar al Atlético de Madrid.

Estadísticas y claves del encuentro

La disparidad ofensiva marca el análisis previo del partido. Mientras que el Barça es el equipo más goleador con diferencia, el Celta mantiene un equilibrio casi perfecto con 44 goles anotados y 40 encajados. La capacidad del sistema defensivo vigués para frenar la maquinaria de ataque local —que solo ha concedido 30 goles en todo el campeonato— será determinante para sus aspiraciones.

Además de los puntos en juego, la atención se centrará en las tablas de máximos goleadores y asistentes, donde varios protagonistas de ambos equipos figuran en los puestos de honor de LaLiga EA Sports.

Horario y dónde ver el FC Barcelona – Celta

El partido correspondiente a la jornada 33 comenzará este miércoles a las 21:30 horas. Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de las siguientes opciones televisivas:

• M+ LaLiga

• M+ LaLiga 2

• LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos)

El arbitraje y las posibles alineaciones, que se confirmarán en las horas previas al pitido inicial, terminarán de definir un duelo que promete emociones fuertes en la lucha por el campeonato y el acceso a Europa.