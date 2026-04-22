El Martínez Valero acoge un duelo de necesidades opuestas en la jornada 33, con los locales luchando por la permanencia y los de Simeone buscando afianzar su plaza en la Liga de Campeones.

La recta final de LaLiga EA Sports no da tregua. Este miércoles, 22 de abril, el Estadio Martínez Valero será el escenario de un enfrentamiento crucial entre el Elche CF y el Atlético de Madrid. Ambos conjuntos llegan a esta trigésimo tercera jornada con objetivos diametralmente opuestos, pero con la misma urgencia de sumar los tres puntos para encarar el último tramo del campeonato con garantías.

Un duelo de contrastes en la clasificación

El Elche, que ocupa actualmente la decimoctava posición con 32 puntos, se encuentra en plena batalla por eludir el descenso. El conjunto ilicitano presenta un balance de 7 victorias, 11 empates y 13 derrotas, con un registro goleador de 39 tantos a favor y 47 en contra. A pesar de su delicada situación en la tabla, el equipo se ha mostrado especialmente competitivo en su feudo, donde ha logrado amarrar siete triunfos y siete empates, cediendo tan solo dos derrotas ante su afición.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a tierras alicantinas instalado en la cuarta plaza de la clasificación. Con 57 puntos en su casillero y tras haber anotado 51 goles por los 32 encajados, los pupilos de Diego Pablo Simeone buscan consolidar su posición de privilegio. No obstante, el rendimiento de los rojiblancos lejos del Metropolitano ha sido irregular a lo largo del curso, sumando apenas 4 victorias en 15 desplazamientos, un dato que el Elche tratará de aprovechar.

El camino hacia la jornada 33

El equipo local encara este choque tras haberse medido recientemente al Real Oviedo y al Valencia. Tras la visita del cuadro madrileño, el calendario no ofrecerá respiro al Elche, que deberá afrontar compromisos vitales frente al Celta de Vigo y el Deportivo Alavés.

En el bando colchonero, el Atlético aterriza en el Martínez Valero después de sus últimos duelos ligueros contra el Athletic Club y el Sevilla. Una vez finalizado el encuentro de hoy, el conjunto madrileño centrará sus esfuerzos en los próximos choques ante el Valencia y, posteriormente, el Celta.

Horario y dónde ver el Elche – Atlético de Madrid

El encuentro entre el Elche y el Atlético de Madrid comenzará este miércoles a las 19:00 horas. Para los aficionados que deseen seguir el partido por televisión, la retransmisión en directo correrá a cargo de las siguientes plataformas:

• DAZN España

• DAZN LaLiga

• LaLiga TV Bar (disponible en establecimientos públicos)

El arbitraje y el desempeño de los jugadores clave serán fundamentales en un partido donde una victoria, un empate o una derrota podrían determinar el futuro inmediato de ambas entidades en la máxima categoría del fútbol español.