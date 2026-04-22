El Reale Arena acoge un duelo directo por las plazas europeas en la jornada 33, con tan solo un punto de diferencia entre los donostiarras y el conjunto azulón.

La competición doméstica no se detiene y este miércoles, 22 de abril, Anoeta se viste de gala para albergar un enfrentamiento crucial en la zona noble de la tabla. La Real Sociedad y el Getafe se miden en la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports con la mirada puesta en Europa. Ambos equipos llegan separados por una distancia mínima, lo que convierte este choque en una auténtica final para determinar quién tomará ventaja en el sprint final por el objetivo continental.

Un pulso por la séptima plaza en Anoeta

La Real Sociedad afronta el encuentro instalada en la séptima posición con 42 puntos. El conjunto dirigido por Imanol Alguacil presenta un balance equilibrado de 11 victorias, 9 empates y 11 derrotas, con un registro de 49 goles a favor y 48 en contra. Los txuri-urdin, que llegan tras medirse al Rayo Vallecano y al Deportivo Alavés, buscarán hacer valer su fortaleza como locales, donde han logrado 8 de sus triunfos en lo que va de campeonato.

Apenas un peldaño por debajo se encuentra el Getafe, que ocupa la octava posición con 41 puntos. El cuadro madrileño ha sumado 12 victorias en el presente curso y destaca por su solidez defensiva, habiendo encajado solo 32 tantos. Tras sus últimos compromisos frente al FC Barcelona y el Levante, el equipo azulón llega a San Sebastián con la intención de mejorar sus registros a domicilio (6 victorias como visitante) y asaltar la posición de su rival directo.

El calendario tras la jornada 33

El resultado de esta noche marcará el futuro inmediato de ambas plantillas. Tras el pitido final, la Real Sociedad deberá prepararse para dos salidas de máxima exigencia ante el Sevilla y el Real Betis. Por su parte, el Getafe regresará a Madrid para recibir al Rayo Vallecano antes de enfrentarse al Real Oviedo, continuando así su lucha por certificar una temporada histórica.

Horario y dónde ver el Real Sociedad – Getafe

El balón echará a rodar en el Reale Arena este miércoles a las 20:00 horas. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, podrá seguirse en directo a través de los siguientes canales de televisión:

• DAZN España

• DAZN LaLiga 2

• LaLiga TV Bar (para establecimientos públicos)

La eficacia de los delanteros y el control del centro del campo serán determinantes en un partido donde la séptima plaza de la clasificación está en juego.