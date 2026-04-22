La ficción de época de Televisión Española celebra su entrega conmemorativa con la incertidumbre sobre el accidente de Dámaso y Victoria y una revelación crucial para Bárbara.

‘Valle Salvaje’ alcanza este miércoles, 22 de abril, una cifra simbólica en su trayectoria en la televisión pública. La serie producida por Josep Cister cumple 400 episodios consolidada como una de las opciones preferidas del espectador, tras haber cosechado un 11,1% de cuota de pantalla el pasado mes de marzo. En este tiempo, la producción ha sabido renovar sus tramas tras la pérdida de personajes fundamentales como Adriana, Julio o Gaspar, manteniendo el pulso narrativo en un momento de máxima tensión tras el reciente accidente de la calesa de Dámaso y Victoria.

Un secreto que asombra a la nobleza del valle

El capítulo de hoy pone el foco en la llegada de nuevos personajes cuyo comportamiento promete alterar la aparente calma de la zona. Estos recién llegados ocultan una información que don Hernando y José Luis no esperan encontrar. Dada la posición y la experiencia de ambos nobles, a quienes no resulta sencillo sorprender, el secreto que custodian los forasteros se perfila como un elemento disruptivo en la jerarquía social del valle.

Mientras tanto, la Casa Grande y la Casa Pequeña permanecen en vilo tras el siniestro sufrido por Dámaso y Victoria. La incertidumbre sobre su estado de salud marca el ritmo de una jornada donde las lealtades y los temores de los protagonistas están más a flor de piel que nunca.

Revelaciones familiares y sospechas de embarazo

En el ámbito más íntimo de las familias, Benigna finalmente comunica a Matilde el resultado de sus sospechas: la confirmación de si se encuentra o no embarazada. Esta noticia, largamente esperada, permitirá a Matilde salir de dudas y enfrentar su futuro inmediato con otra perspectiva.

Por su parte, Luisa asume un papel protagonista al acudir a Bárbara con información relevante. La criada trae consigo una respuesta definitiva sobre lo acontecido con el hijo de Adriana, una revelación que dejará a la Salcedo completamente conmocionada. Este movimiento de Luisa se produce después de que, en la jornada anterior, sus intentos por sincerarse en el pueblo resultaran infructuosos al ser rechazada por la única persona que podía brindarle auxilio.

Las secuelas del enfrentamiento en la Casa Grande

La estabilidad emocional de los personajes principales atraviesa sus horas más bajas. Mercedes se encuentra sumida en la desesperación ante la posibilidad de haber perdido definitivamente a Dámaso tras el accidente. Esta debilidad contrasta con la actitud de José Luis, quien, incapaz de gestionar la situación, descarga su ira contra Rafael, enfrentándose al mismo tiempo a sus propios demonios internos. La tensión entre los varones de la familia amenaza con fracturar las relaciones de poder en la Casa Grande en un episodio que promete marcar un antes y un después en el devenir de la serie.