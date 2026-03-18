Antena 3 emite esta tarde, a partir de las 15:45 horas, un nuevo capítulo de su serie diaria en el que la doctora Borrell debe decidir sobre la petición de Alberto para ayudarle a morir.

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este miércoles, 18 de marzo, con un episodio marcado por la tensión emocional y los conflictos de intereses. Tras los intensos acontecimientos vividos en la jornada de ayer, los protagonistas de este melodrama, encabezado por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, se enfrentan a encrucijadas que cambiarán el rumbo de sus tramas principales.

El personaje de Luz atraviesa uno de los momentos más amargos de su existencia. La que fuera doctora del dispensario observa cómo la vida de su padre, Alberto, se apaga irremediablemente. Sin embargo, la carga emocional aumenta tras la inesperada petición que este le realizó: habiéndole dado él la vida, ahora le solicita que sea ella misma quien le ayude a morir. Un dilema ético y personal ante el cual Borrell buscará el consuelo necesario en este nuevo capítulo.

Chantajes y manipulaciones en el capítulo 521

La trama empresarial y social de la serie también cobra fuerza en esta entrega. Beatriz despliega sus artes de manipulación sobre Gabriel con un objetivo claro: lograr que la acepten en la casa cuna. Por su parte, Gabriel se convierte en el centro de los conflictos laborales y personales, ya que Tasio teme seriamente que este decida despedirlo tras sus recientes enfrentamientos por la equiparación salarial.

La situación se complica para Pablo, quien cae definitivamente en las redes de Gabriel al ser víctima de un chantaje. Al mismo tiempo, Pablo tendrá que dar explicaciones ante la confrontación iniciada por Marisol.

Confidencias y nuevas esperanzas para Begoña y Andrés

En el ámbito de las relaciones personales, la serie ofrece un giro significativo. Andrés confiesa a Begoña una noticia largamente esperada: por fin es un hombre soltero, lo que abre una nueva etapa en su complejo vínculo.

Por otro lado, la búsqueda de apoyos continúa en el dispensario. Luz decidirá confiar un secreto a Nieves con la esperanza de obtener un beneficio mutuo (quid pro quo), mientras Salva se verá alarmado por una visita inesperada que podría poner en riesgo su estabilidad. El episodio promete mantener la fidelidad de los espectadores que, cada tarde a las 15:45 horas, siguen las vivencias de la familia Reina y su entorno.