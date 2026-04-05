La bautizada como ‘Operación Palmeras’ se salda con seis detenidos y la incautación de más de 500 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana y un arsenal de seis armas de fuego

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha dado un golpe definitivo a una red de narcotráfico que operaba en la provincia, logrando la detención de seis personas en el marco de la denominada ‘Operación Palmeras’. La intervención, de la que se ha informado este domingo, no solo ha permitido desmantelar una importante infraestructura dedicada al tráfico de estupefacientes, sino que también ha servido para esclarecer un tiroteo ocurrido el pasado mes de febrero. Entre el material incautado destacan 530 kilos de hachís, plantaciones de marihuana y un peligroso arsenal compuesto por seis armas de fuego.

Las investigaciones de la Benemérita tuvieron su origen en septiembre de 2025. En aquel momento, los agentes detectaron una descarga de sustancias estupefacientes desde una embarcación en el paraje de las Salinas, una zona estratégica situada entre el núcleo principal de Roquetas de Mar y la barriada de Aguadulce. Este primer hallazgo puso sobre la pista a los investigadores, quienes comenzaron a desgranar el modus operandi de la organización criminal.

A lo largo de los meses, el seguimiento de la red permitió descubrir movimientos clave. En enero de 2026, los miembros del grupo trasladaron una embarcación desde el puerto deportivo de Almerimar, en El Ejido, hasta una finca ubicada en el municipio de Viator. Fue precisamente el registro de esta propiedad el que precipitó la primera detención y el hallazgo de un importante alijo de hachís, junto a bidones de combustible y parte del armamento.

Un arsenal y riesgo catastrófico

La magnitud de la ‘Operación Palmeras’ se refleja en la cantidad y variedad de los efectos intervenidos. Los agentes de la Guardia Civil han incautado 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana en una plantación ‘indoor’ y diversas cantidades de cocaína. Además de la droga, la peligrosidad de la red quedaba patente por la tenencia de seis armas de fuego: tres revólveres, un rifle y dos escopetas, así como un chaleco balístico y 15.000 euros en efectivo.

La intervención también ha neutralizado un grave peligro para la seguridad pública. En los registros se hallaron 2.500 litros de combustible distribuidos en 99 garrafas. Por este motivo, a los arrestados se les imputa, además de los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, un presunto delito de riesgo catastrófico debido al depósito de estas sustancias inflamables.

Esclarecimiento de un tiroteo en Huércal de Almería

Uno de los puntos más relevantes de la investigación ha sido la vinculación de esta red con episodios violentos. Los cuatro registros domiciliarios posteriores permitieron a la Guardia Civil esclarecer un tiroteo acontecido el pasado 4 de febrero en la localidad de Huércal de Almería. Gracias a las pruebas obtenidas, los agentes procedieron a la detención del presunto responsable de dicho incidente.

En total, la operación cuenta por el momento con seis detenidos y una séptima persona investigada. No obstante, las autoridades continúan trabajando para localizar a un octavo implicado que se encuentra actualmente en situación de búsqueda y captura. Tanto los arrestados como los efectos intervenidos, que incluyen dos embarcaciones utilizadas para el transporte de la droga, han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial competente en Roquetas de Mar.