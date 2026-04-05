Un gol agónico de Lewandowski en el 87’ permite a los de Flick aprovechar el tropiezo del Madrid. El Atleti, que se adelantó con gol de Giuliano, resistió con diez jugadores durante toda la segunda parte.

El FC Barcelona ha dado un paso de gigante hacia el título de Liga tras imponerse por 1-2 al Atlético de Madrid en un duelo de alta tensión. El equipo de Hansi Flick supo navegar en el caos de un partido marcado por las lesiones, la intervención del VAR y la expulsión de Nico, logrando una victoria que los distancia de un Real Madrid que había pinchado horas antes.

De la euforia de Giuliano al mazazo de Rashford

El partido comenzó con un ritmo asfixiante. El Atlético, con un planteamiento valiente, logró golpear primero en el minuto 30. Giuliano Simeone, el hombre del momento en el Metropolitano, firmó el 1-0 tras un gran desmarque y una definición que hizo rugir a la grada.

Sin embargo, la alegría colchonera duró apenas dos minutos. Mientras el Barça asimilaba la baja por lesión de Araújo, Rashford apareció para vestirse de Raphinha y soltar un latigazo que Musso no pudo atajar. El 1-1 devolvía la igualdad, pero lo peor para los locales estaba por llegar.

La roja a Nico cambió el guion

Al filo del descanso, el experimento de Simeone de colocar a Nico como lateral zurdo terminó en desastre. El argentino, superado por Lamine Yamal, cometió una falta siendo el último hombre. Tras una larga revisión del VAR, Busquets Ferrer cambió la amarilla inicial por una roja directa, dejando al Atleti con diez hombres para toda la segunda mitad.

Tras la reanudación, el partido fue un monólogo azulgrana ante un Atlético que se defendía con uñas y dientes. El VAR volvió a ser protagonista al perdonar una expulsión a Gerard Martín tras un pisotón sobre Almada, decisión que indignó a la parroquia rojiblanca.

Lewandowski dicta sentencia

Cuando parecía que el ejercicio de supervivencia del Cholo daría sus frutos, apareció el olfato del «9». En el minuto 87, tras una gran jugada de Cancelo, el balón quedó muerto en el área y Robert Lewandowski lo empujó al fondo de las mallas para certificar el 1-2 definitivo.

«Acariciamos el título», se escuchaba en el vestuario culé tras el pitido final.

Con este resultado, el Barça sale reforzado de la primera entrega de la «trilogía» ante el Atleti y deja la Liga vista para sentencia, aprovechando al máximo el «regalo» del Real Madrid.