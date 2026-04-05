El coso madrileño celebra este Domingo de Resurrección el tercer festejo de la temporada, marcado por el regreso de Curro Díaz tras el reciente fallecimiento de su padre

Madrid se viste de gala este domingo, 5 de abril, para una de las citas más significativas de su calendario taurino: el Domingo de Resurrección. A partir de las 18:00 horas, la Monumental de Las Ventas acogerá el tercer festejo de la temporada, un duelo de estilos que combina la maestría de la veteranía con la ambición de la juventud. La terna, compuesta por Curro Díaz, Rafa Serna y Diego San Román, se enfrentará a un encierro de la divisa sevillana de Martín Lorca, en una tarde cargada de simbolismo y emoción.

La atención de la afición madrileña se centra especialmente en el director de lidia, Curro Díaz. El diestro de Linares realiza el paseíllo en la capital apenas 48 horas después del fallecimiento de su padre, Francisco Díaz, quien fuera su principal mentor y apoyo. Este gesto de profesionalidad y heroica superación añade un matiz de profunda carga emocional a su comparecencia en la que es considerada su plaza talismán.

Un maestro y dos esperanzas

Curro Díaz, que se encuentra a las puertas de celebrar sus tres décadas como matador de toros, es un nombre de culto en el tendido venteño. Con dos Puertas Grandes en su haber, el jiennense regresa tras una exitosa campaña en 2023, donde destacó su encerrona en Úbeda. Su concepto artístico y personal volverá a someterse al juicio de Madrid en una fecha en la que ya dejó destellos de su torería el pasado año.

Junto a él, el sevillano Rafa Serna busca consolidar su proyección. El diestro de corte clásico regresa a la capital tras haber puntuado en la pasada Feria de San Isidro, donde cortó una oreja de peso el día de su confirmación. Serna, que conoce la dureza de este ruedo tras sufrir una grave cornada en su etapa de novillero, llega tras destacar en la Copa Chenel y en plazas como Bayona, afrontando esta tarde como una oportunidad clave para escalar puestos en el escalafón.

Cierra el cartel el mexicano Diego San Román, representante de la pujante savia del toreo azteca. El diestro queretano, que fue apadrinado precisamente por Curro Díaz en su confirmación el pasado mayo, llega avalado por sus triunfos en Arles, Logroño y Salamanca. San Román destaca por un valor sereno y una capacidad lidiadora que buscará refrendar ante el exigente público madrileño.

El trapío de Martín Lorca

La materia prima para este Domingo de Resurrección procede de la ganadería de Martín Lorca. Los ejemplares de origen Domecq, que ya han sido aprobados y descansan en los corrales del coso de la calle de Alcalá, presentan el trapío y la seriedad que requiere la primera plaza del mundo.

La jornada se presenta como un termómetro fundamental para medir las fuerzas de los espadas ante la inminencia de la Feria de San Isidro. Con una sensibilidad especial tras el recogimiento de la Semana Santa, Las Ventas se prepara para vivir una tarde de intensidad donde el arte y el compromiso se darán cita sobre el albero más importante del orbe taurino.