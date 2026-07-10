MADRID – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un nuevo paso clave en la investigación del caso Leire Díez. Según adelanta el diario El País, los investigadores de la Benemérita han colocado formalmente el foco sobre la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, y sobre otras dos trabajadoras de la sede central del partido en Ferraz, solicitando autorización judicial para acceder y analizar de manera exhaustiva el contenido de sus teléfonos móviles.

La petición ya ha sido trasladada al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Santiago Pedraz, quien dirige la causa. Con esta medida, la Guardia Civil busca esclarecer por completo el rastro documental y de comunicaciones de la presunta trama dedicada a desestabilizar y torpedear las investigaciones judiciales y policiales que salpicaban al Partido Socialista y al entorno del Gobierno.

El papel de la gerencia en la diana

Ana Fuentes, que ya figura como investigada en la causa penal desde finales de mayo, vuelve a verse comprometida por los informes de la UCO. La hipótesis policial apunta a que desde la gerencia se habría tenido conocimiento o participación en el entramado de «facturas mendaces» y empresas pantalla ideado para canalizar fondos del partido —superiores a los 180.000 euros— destinados a financiar las operaciones de la exmilitante Leire Díez.

Los investigadores sostienen que estos pagos camuflados, que incluían transferencias mensuales de 4.000 euros bajo la supuesta coordinación del exsecretario de Organización Santos Cerdán, sirvieron para abonar campañas mediáticas de distracción, falsos asesoramientos jurídicos e intentos de compra de voluntades. El objetivo final era desacreditar a altos mandos de la propia UCO y anular causas de gran sensibilidad política, como el caso Koldo.

Un vuelco en la investigación

La solicitud de volcado de los terminales telefónicos de la gerente y de las dos empleadas de Ferraz coincide con una semana de intensa actividad judicial. En los últimos días, las pesquisas no solo han implicado a antiguos pesos pesados del partido como Juan Manuel Serrano (expresidente de Correos), sino que también han provocado la imputación de la cúpula de la Guardia Civil por presuntas presiones a la unidad investigadora.

La resolución del juez Pedraz sobre si autoriza el examen de estos dispositivos móviles marcará el devenir inmediato de una causa que mantiene bajo máxima presión la estructura de finanzas y control interno del PSOE.