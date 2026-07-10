El partido busca superar una profunda crisis interna con una nueva dirección bicéfala que excluye por completo a su fundadora y a su núcleo de confianza.

Movimiento Sumar afronta este sábado una cita orgánica crucial para su futuro. Tras meses arrastrando una profunda crisis interna, la formación celebra una asamblea general extraordinaria que renovará por completo su liderazgo y certificará el fin definitivo del ciclo político de su fundadora y primera líder, Yolanda Díaz, cuyo nombre desaparece de forma íntegra de los nuevos órganos de dirección.

Una nueva dirección bicéfala para superar las tensiones

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, asumirán las riendas de la formación al encabezar la única candidatura registrada para el grupo coordinador, el máximo órgano ejecutivo del partido.

Ambas dirigentes sustituirán en sus funciones a Lara Hernández, quien abandonó el partido el pasado 1 de julio tras denunciar públicamente ser objeto de una «campaña de desprestigio» orquestada por el sector crítico. Con este relevo, la formación aspira a inaugurar una nueva etapa de estabilidad, aunque lo hace con un perfil político notablemente más bajo frente a otras fuerzas de la coalición, como Izquierda Unida (IU).

Adiós definitivo a las responsabilidades orgánicas de Díaz

Yolanda Díaz fundó Movimiento Sumar en 2023 con el propósito de aglutinar el espacio político a la izquierda del PSOE, ejerciendo el liderazgo hasta su dimisión en 2024 debido a los malos resultados obtenidos en los comicios europeos. Si bien en la asamblea de marzo de 2025 cedió la coordinación general a Lara Hernández y Carlos Martín, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo había logrado retener su asiento dentro de la dirección general.

A partir de este sábado, la desvinculación de Díaz con el aparato orgánico de la formación será absoluta. En la nueva lista de consenso tampoco figuran personas de su máxima confianza, como el diputado Manuel Lago o el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El único gran referente del partido conocido para el gran público que se mantiene en la lista es el actual ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun.

El desgaste del Gobierno y la incógnita electoral de 2027

En la asamblea, los 304 delegados convocados refrendarán la nueva estructura y debatirán un documento político clave que admite abiertamente el «desgaste» que sufren las fuerzas progresistas debido a las causas judiciales que salpican al PSOE, socio mayoritario del Gobierno de coalición.

De cara a las elecciones generales previstas para 2027, y tras confirmar Díaz que no repetirá como cartel electoral, el borrador de Movimiento Sumar deja abiertas las siguientes estrategias estratégicas: