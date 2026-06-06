El premio de El Millón cayó en Badalona, mientras que el sorteo europeo no registró acertantes de primera categoría.

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes dejó un nuevo millonario en España gracias al premio especial de El Millón, cuyo boleto acertante fue validado en la administración número 33 de Badalona, en la provincia de Barcelona.

Este premio, exclusivo para los boletos jugados en España, garantiza cada jornada un ganador de un millón de euros, independientemente de que haya o no acertantes del bote principal de Euromillones.

En esta ocasión, el sorteo no tuvo ganadores de primera categoría, es decir, ningún participante logró acertar la combinación formada por los 5 números y las 2 estrellas. Por ese motivo, el bote continuará creciendo de cara al próximo sorteo.

Según informó Loterías y Apuestas del Estado, si en la próxima jornada hubiera un único acertante de primera categoría, podría llevarse un premio de 174 millones de euros, una cifra que vuelve a situar a Euromillones entre los sorteos más atractivos para los jugadores.

Aunque el premio principal quedó desierto, sí hubo acertantes en la segunda categoría. En total, tres boletos en Europa consiguieron acertar 5 números y 1 estrella, por lo que cada uno recibirá un premio de 365.514,69 euros.

La recaudación del sorteo celebrado este viernes alcanzó los 84.026.364,40 euros, una cantidad que refleja el alto interés que despierta este juego cuando el bote se aproxima a cifras especialmente elevadas.

Euromillones se juega en varios países europeos y continúa siendo uno de los sorteos con mayores premios del continente. En España, además del bote principal, los participantes optan al premio de El Millón, que cada sorteo convierte automáticamente a un jugador en millonario.

Con el bote acumulado ya en 174 millones de euros, la expectativa aumenta para el próximo sorteo, en el que miles de participantes volverán a intentar hacerse con uno de los premios más altos del momento.